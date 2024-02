La ville de New York accuse des réseaux sociaux de nuire à la santé mentale des enfants et les attaque en justice

Le procès vise les géants des médias sociaux tels que TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat et YouTube.

Tl;dr New York poursuit les géants des médias sociaux pour favoriser la crise de santé mentale chez les jeunes.

Les sociétés sont accusées de négligence grossière et de menaces pour la santé mentale des enfants.

Les entreprises contrent en mettant en avant leurs outils de contrôle parental.

Avant cette plainte, Meta a fait l’objet d’un procès similaire de 41 États.

Les géants des médias sociaux face à un large procès

New York mène une bataille judiciaire sans précédent contre les quatre géants des médias sociaux, à savoir Meta, Google, Snap et TikTok. Leur crime ? “Avoir contribué à la crise de santé mentale à l’échelle nationale chez les jeunes”, selon l’administration du maire Eric Adams.

Les chefs d’accusation

Ces entreprises sont accusées d’“avoir mis en danger la santé mentale de nos enfants, favorisé la dépendance et encouragé un comportement dangereux”. Ces reproches sont basés sur trois chefs d’accusation principaux : la nuisance publique, la négligence et la négligence grave.

Un point important de ces accusations concerne l’utilisation d’algorithmes nuisibles, l’incitation au jeu compulsif et la manipulation par réciprocité, ce qui pousse les utilisateurs à répondre à une action positive par une autre action positive.

Réponse des entreprises

Face à ces accusations, Google et Meta ont été les premiers à réagir en défendant leurs efforts continus pour garantir la sûreté des jeunes utilisateurs. TikTok a également souligné quelques-uns de ses outils spécifiques, notamment les fonctionnalités d’âge restreint, les contrôles parentaux et une limite de temps automatique de 60 minutes pour les utilisateurs de moins de 18 ans.

Lésineriez-vous sur la sécurité de nos enfants ?

Cette plainte intervient suite à une récente audience sénatoriale sur la sécurité en ligne des enfants. Le sénateur Lindsey Graham a affirmé aux PDG des entreprises technologiques que “vous avez du sang sur les mains”.

Cette allusion aux exploitations d’enfants en ligne et au cyberharcèlement tragiquement mortels pimente encore le débat. L’administration Adams souhaite que ces entreprises de technologie financent les services de santé mentale pour la jeunesse, dont les coûts s’élèveraient à plus de 100 millions de dollars par an.