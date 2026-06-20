Le retour surprise de Saul Goodman montre enfin sa vraie place

Bob Odenkirk rejoue Saul Goodman dans une courte vidéo, et ça dit beaucoup sur l’avenir possible de la franchise Breaking Bad.

Bob Odenkirk rejoue Saul Goodman dans un PSA

Le format court respecte la fin de Better Call Saul

Breaking Bad reste vivant sans nouveau spin-off

Le plus intéressant, ici, c’est presque une mauvaise nouvelle. Si Saul Goodman revient, ce ne sera sans doute pas dans une nouvelle série. Et franchement, c’est peut-être la meilleure option.

Un personnage terminé, et c’est justement le point

La fin de Better Call Saul laisse peu d’espace pour continuer. La série d’AMC couvre à la fois le passé de Jimmy McGill, sa transformation en Saul Goodman, puis l’après-Breaking Bad. Autrement dit, le personnage a déjà eu son préquel, sa suite et son moment de vérité.

Surtout, cette conclusion fonctionne parce qu’elle va au bout de son idée. Saul Goodman reconnaît ses crimes et en assume les conséquences. Il finit en prison, là où l’on comprend qu’il passera probablement le reste de sa vie. Imaginer une sortie anticipée pour relancer la machine, ce serait abîmer sa progression. Pas de quoi rêver à un autre spin-off centré sur lui.

Le PSA qui remet Saul en circulation sans rien casser

C’est là qu’entre en scène la nouvelle vidéo partagée sur YouTube. Dans ce clip de 44 secondes, Bob Odenkirk reprend le costume de Saul Goodman pour un message d’intérêt public lié au 250ᵉ anniversaire des États-Unis. Il y rappelle aux Américains leurs droits, tout en saluant ceux qui se sont battus pour les obtenir.

Mais le vrai sel est ailleurs. Le ton reste fidèle au personnage, avec quelques piques bien senties sur les perruques poudrées et les chaussettes jusqu’aux genoux des Pères fondateurs. Résultat, on retrouve ce qui rendait Saul Goodman si bon dans Breaking Bad, sans toucher au canon, sans rallonger artificiellement son histoire.

La franchise peut survivre par petites touches

Ces clips promotionnels ont un avantage énorme, ils sont presque sans risque. Ils ne changent rien aux arcs des personnages, ne réécrivent rien, ne sapent ni Breaking Bad ni Better Call Saul. Ils servent juste de rappel. Bref, un rappel plutôt malin.

Et ils peuvent même élargir le jeu. Le premier fait déjà appel à Jonathan Banks dans le rôle de Mike. La source imagine que Walt ou Jess pourraient suivre. Comme Saul Goodman a croisé à peu près tout le monde dans cet univers, ce format autorise des retours ponctuels sans le poids d’une série entière.

S’il faut relancer l’univers, ce ne sera sans doute pas avec Saul

Du côté de Vince Gilligan, l’attention semble aujourd’hui tournée vers Pluribus. Et la source estime qu’un nouveau projet Breaking Bad n’arrivera probablement pas de sitôt, si tant est qu’il arrive un jour.

Reste la question des autres personnages. El Camino offre déjà une vraie fermeture à Jesse Pinkman, donc aller plus loin paraîtrait vite superflu. Les seules exceptions crédibles seraient Gus ou Mike, avec des préquels sur leur jeunesse. Sauf qu’il faudrait trouver des acteurs capables de succéder à Giancarlo Esposito et à Jonathan Banks, et ce n’est pas un petit détail. En gros, si l’univers doit revenir de temps en temps, le format court semble aujourd’hui le plus propre. Et aussi le plus lucide.