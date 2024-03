Le prochain film Star Wars pourrait enfin rendre hommage à ce méchant inutilisé de la trilogie de George Lucas

Quand Disney a réalisé ses propres films, ils ont décidé de ne pas utiliser les plans de la trilogie de George Lucas. Cela dit, pourrait-on tout de même voir un méchant de ces plans dans le prochain film de Rey ?

Le retour possible de Darth Talon dans Star Wars

Disney pourrait choisir d’utiliser un personnage légendaire de Star Wars, Darth Talon. Ce personnage était initialement prévu par George Lucas pour être le méchant de sa suite non réalisée de la trilogie Star Wars. Cet antagoniste pourrait potentiellement revenir dans le prochain film New Jedi Order avec Daisy Ridley qui reprend son rôle de Rey.

Quatre nouveaux films de Star Wars en préparation

L’avenir de Star Wars s’annonce brillant avec pas moins de quatre films en cours de réalisation. Parmi ces projets excitants, l’un d’eux mettra en vedette Daisy Ridley, qui reprend son rôle de Rey, 15 ans après Star Wars : L’Ascension de Skywalker. Ce film, réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy, a le potentiel de réinventer l’Ordre Jedi pour une nouvelle génération.

Le potentiel de Darth Talon

Plus intrigant encore, avec ce nouveau film, il y a enfin la possibilité de s’éloigner de Palpatine pour présenter un tout nouveau méchant. Une possibilité est que Star Wars s’inspire du scénario non utilisé de George Lucas pour la suite de la trilogie de Star Wars et introduise un méchant Sith nommé Darth Talon. Darth Talon, qui a été introduit pour la première fois comme l’un des principaux méchants de la série de bandes dessinées Star Wars : Legacy, pourrait être un adversaire puissant pour les Jedi modernes.