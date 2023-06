Le premier smartphone avec écran pliable OnePlus doté d'une dalle 2K ? Des spécifications très haut de gamme pour un tarif très élevé ?

OnePlus pourrait être le prochain fabricant de smartphones à se lancer sur le marché des appareils avec écran pliable, et la marque pourrait avoir plusieurs options pour se démarquer de la concurrence. Le leakster souvent très bien informé OnLeaks, avec l’aide de MySmartPrice, affirment avoir obtenu les spécifications techniques du OnePlus Fold (ou OnePlus V Fold), qui s’ouvre façon livre, et qui proposerait des performances très élevées.

Le premier smartphone avec écran pliable OnePlus doté d’une dalle 2K ?

L’appareil serait centré sur un écran pliable “2K” de 7,8 pouces ainsi qu’un écran externe de 6,3 pouces. Tous deux 120 Hz. Le tout serait propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ainsi que 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. À l’arrière, un capteur standard et un ultra-wide de 48 MP ainsi qu’un téléobjectif de 64 MP. À l’avant, un capteur de 32 MP pour l’écran externe et un capteur de 20 MP pour les selfies lorsque le smartphone est ouvert. La batterie de 4 800 mAh n’est pas exceptionnelle et il faudra se contenter d’une recharge rapide filaire à “seulement” 67 W contre les 100 W du OnePlus 11.

OnePlus pourrait lancer son Fold au mois d’août prochain, soit un petit mois après le lancement attendu des Samsung Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Pour l’heure, nous n’avons aucune information concernant le tarif de l’appareil, mais au vu de ses supposées spécifications, la facture pourrait être assez salée.

Des spécifications très haut de gamme pour un tarif très élevé ?

La catégorie des smartphones pliables est encore relativement peu fournie. Il y a principalement, à l’heure actuelle, la gamme Samsung Galaxy Z, le Google Pixel Fold et le Motorola Razr+. Le fait que OnePlus s’apprête, apparemment, à entrer sur le marché, est un signe que la situation va s’intensifier. Ce qui est une bonne nouvelle pour les utilisateurs dans la mesure où cela devrait offrir davantage de choix, avec des prix plus agressifs.