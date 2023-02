Le OnePlus 11 Concept fait la part belle au design, avec un joli jeu de lumières

OnePlus laisse entrevoir un OnePlus 11 Concept avec un réseau de veines LED bleues sur sa coque arrière.

Le OnePlus 11 est un smartphone puissant, mais son design n’est pas franchement… excitant. Aujourd’hui, le fabricant a laissé entrevoir une version baptisée OnePlus 11 Concept qui vient justement contredire tout cela avec, notamment de nombreuses lumières LED. Plus précisément, l’arrière de l’appareil est bardé de LED dessinant des motifs bleus très réussis, avec un anneau lumineux autour du module caméra, le tout derrière une coque en verre unibody. L’appareil sera officialisé le 27 février durant le Mobile World Congress (MWC) 2023 à Barcelone.

OnePlus laisse entrevoir un OnePlus 11 Concept

Avec ce design, OnePlus prend une approche plus familière au PC, avec toutes ces LED. Ce qui n’est pas illogique dans la mesure où le OnePlus 11 est l’un des smartphones gaming les plus performances du marché, avec des fonctionnalités comme un écran 120 Hz, une recharge rapide à 100 W et un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

OnePlus a déjà proposé moult éditions spéciales de ses smartphones, y compris des produits sur le thème de Star Wars et Pac-Man. Cependant, il semblerait qu’il s’agisse là du premier éclairage LED externe à tirer pleinement profit d’un design similaire à l’arrière transparent du Nothing Phone 1. Ce modèle empreinte aussi un peu du concept OnePlus 8T qui disposait d’une coque arrière capable de changer de couleur.

Avec un réseau de veines LED bleues sur sa coque arrière

Et s’il vous fallait une raison pour justifier ces jeux de lumière, l’entreprise explique que cela permet de “montrer les avancées d’ingénierie du OnePlus 11 Concept en mettant en avant les tuyaux bleus qui parcourent tout l’arrière du téléphone, comme si le OnePlus 11 Concept avait son propre réseau de vaisseaux sanguins.”

Difficile de savoir si cet appareil est estampillé “Concept” parce qu’il s’agit d’une simple tentative ou s’il faut y voir là le signe d’une édition spéciale qui sera effectivement commercialisée. Si ce devait être la deuxième solution, voilà qui permettrait à la marque de sortir du lot, assurément. Quoi qu’il en soit, nous en saurons davantage lors de sa présentation officielle le 27 février à 21 h, heure française.