La première tablette OnePlus devrait arriver bientôt

La tablette OnePlus Pad dévoilée pendant l'événement du 7 février en Inde ? OnePlus laisse clairement entrevoir cette possibilité.

OnePlus va lancer son prochain smartphone flagship, le OnePlus 11, durant un événement dédié à New Delhi, le 11 février. Mais cet événement ne devrait pas faire la part belle qu’au smartphone. Un rendu publié par OnePlus laisse entrevoir un nouvel appareil. Et ce nouvel appareil pourrait être la tablette OnePlus Pad dont parlent les rumeurs depuis de longs mois maintenant.

Dans l’image, on peut voir les appareils que nous savons déjà être officialisés durant l’événement, en l’occurrence le OnePlus 11 et les écouteurs true wireless OnePlus Buds Pro 2. Mais le téléphone et les écouteurs sont posés sur quelque chose qui ressemble beaucoup à une tablette. L’image ne montre rien du design de l’appareil, à peine avons-nous droit aux contours, mais nous avons une bonne idée de ce à quoi pourrait ressembler la OnePlus Pad grâce au leaker Steve Hmmerstoffer, qui a partagé une image de l’appareil sur Twitter

Cette OnePlus Pad est une tablette plutôt conventionnelle, avec un module caméra circulaire à l’arrière et des bords minces à l’avant. Mysmartprice ajoute que l’écran mesure 11,6 pouces en diagonale et que la caméra frontale est intégrée dans le bord sur le côté droit de l’appareil, la rendant plus pratique pour les appels vidéo.

La tablette OnePlus Pad a ceci de notable qu’il s’agit de la toute première tablette du fabricant chinois, qui, à ce jour, ne compte dans son catalogue que des smartphones, des écouteurs et des smartwatches.

En ce qui concerne la star de cet événement indien, le OnePlus 11, qui a été lancé en grande pompe en Chine il y a un mois, celui-ci est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces et embarque une puce Snapdragon 8 Gen 2 avec un module triple caméra à 50 MP à l’arrière.

I turn 46 today so as Bday gift, I bring you the very first look at the #OnePlusPad!🥳

On behalf of @mysmartprice👉🏻 https://t.co/LLU5N01Lyg

PS: To support me, you can send a little Bday tip using Twitter's Tip Jar or Paypal 😇👉🏻https://t.co/10vfi7Lwip

Thanks 🤜🏻#FutureSquad🤛🏻! pic.twitter.com/r4fTXautK2

— Steve H.McFly (@OnLeaks) January 26, 2023