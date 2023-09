Le navigateur web pour le jeu vidéo d'Opera accueille un "copilote" IA. L'IA générative à toutes les sauces.

Opera a lancé une nouvelle version de son navigateur web pour les joueurs avec les mêmes fonctionnalités d’IA générative que celles qui sont déjà arrivées sur son navigateur One. L’entreprise avait lancé son IA Aria avec le navigateur One en juin dernier. À ce moment-là, Opera donnait aussi à son navigateur Android ce même traitement à l’IA, mais le navigateur GX pensé et conçu pour le jeu vidéo, lui, en restait dépourvu. C’est désormais réparé.

Aujourd’hui, la société donne aux utilisateurs de GX le choix d’utiliser les fonctionnalités d’Aria s’ils le souhaitent. Ils doivent activer le “Early Bird” dans les paramètres du logiciel, puis activer “Extension Aria” et “Ligne de Commande Aria” pour pouvoir utiliser cet assistant dopé à l’intelligence artificielle. Et comme sur les autres versions du navigateur de l’entreprise, les utilisateurs devront se connecter avec leur compte Opera.

Une fois l’IA activée, ils auront une nouvelle ligne de commande dans laquelle ils peuvent taper “Ctrl + /” (sans les guillemets) sur Windows ou “Cmd + /” (sans les guillemets) sru Mac pour afficher un overlay leur permettant d’interagir avec Aria. Ils pourront alors lui poser des questions via cet overlay, qu’ils peuvent aussi invoquer depuis la barre latérale. Opera expliquait que les utilisateurs peuvent demander des choses à Aria en lien avec le jeu vidéo, comme “Est-ce que [tel ou tel jeu] est sorti ?” ou “Comment puis-je me lancer dans le streaming ?”. Bien sûr, les utilisateurs peuvent trouver facilement les réponses à ces questions en utilisant un moteur de recherche, de manière bien plus conventionnelle, mais Aria offre une alternative native dans le navigateur, comme le copilote IA de Microsoft Edge.

L’IA générative à toutes les sauces

De plus, les utilisateurs peuvent tirer avantage de la capacité Prompt IA d’Aria en surlignant n’importe quel texte dans le navigateur pour faire apparaître des informations contextuelles. Lorsque Opera a introduit ses fonctionnalités d’IA générative, elle donnait des exemples dans lesquels Aria transformait des morceaux de texte sur une page en dialogue d’un soap opera ou en questions pour un quiz.

L’IA Aria est désormais disponible dans plus de 180 pays, la plupart des internautes devraient donc pouvoir en profiter avec les navigateurs GX et One d’Opera. Si vous êtes intéressé(e), direction le site d’Opera.