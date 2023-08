L'assistant IA du navigateur Opera est désormais disponible sur l'app iOS. Pour en faire toujours plus, toujours plus facilement.

Opera vient d’annoncer que son assistant IA Aria est désormais disponible sur iOS. La fonctionnalité était arrivée sur desktop en juin et découle d’un partenariat avec le créateur de ChatGPT, OpenAI. Opera explique que Aria, maintenant disponible sur toutes les plateformes majeures, tant desktop que mobile, a séduit plus d’un million d’utilisateurs sur desktop et Android.

Comme Microsoft avec Bing Copilot et Google avec Search Generative Experience, Aria peut répondre aux questions et répondre dans le contexte des pages web actives. L’assistant puise ses informations via l’API GPT d’OpenAI en utilisant l’architecture Composer d’Opera pour des résultats web en temps réel. “En tant qu’expert tant dans la navigation web que dans les fonctions navigateur, Aria facilite la collaboration avec l’IA pour des tâches comme la récupération d’informations, la génération de texte ou de code et les recherches autour de produits”, écrivait Kseniia Sycheva dans l’annonce sur le post de blog.

Pour utiliser ce robot IA, il faut avoir un compte Opera, mais personne ne verra cette fonctionnalité activée par défaut. “Vous avez toute latitude pour décider de profiter, selon vos préférences, des services proposés par l’IA”, écrit l’entreprise. “Une fois activé, Aria offre des informations intelligentes, des idées innovantes et des commandes vocales réactives.” Comme TechCrunch le précise, Aria est accessible depuis le menu “plus” (l’onglet le plus à droite en bas) dans l’app iOS Opera.

En plus du chatbot, Opera pour iOS inclut un bloqueur de publicités et prend en charge le Apple Intelligent Tracking Prevention, qui vient réduire grandement le tracking entre les sites. Le navigateur a aussi un service VPN intégré que vous pouvez utiliser gratuitement.

Cette nouvelle version avec Aria est disponible dès à présent dans 180 pays, y compris la France.