Google commence à ouvrir l'accès à son IA générative dans la recherche. De nouvelles fonctionnalités Search Labs arrivent aussi.

La vision de la recherche propulsée par l’intelligence artificielle (IA) selon Google commence tout juste à arriver. La firme de Mountain View a annoncé qu’elle ouvrait l’accès à Google Search Generative Experience (SGE) et d’autres Search labs aux États-Unis. Si ce n’est pas déjà fait, il suffit de s’inscrire sur la liste d’attente et d’attendre de recevoir un email d’invitation.

Révélé durant la Google I/O 2023 il y a quelques semaines, Google SGE représente l’utilisation de l’IA conversationnelle de l’enterprise dans l’expérience de recherche classique. Si vous avez déjà utilisé Bing IA, attendez-vous à quelque chose de familier, bien que différent. Cherlynn Low précisait dans le test de SGE d’Engadget que la recherche avec IA de Google utilise les mêmes invites de texte que celles dont vous avez l’habitude plutôt que de passer par un chatbot distinct comme dans Bing. Ensuite, les résultats de l’IA générative apparaissent dans une section bien distincte sous la barre de recherche (et les résultats sponsorisés), mais au-dessus des résultats standard. En haut à droite des résultats proposés par l’IA, un bouton permet d’étendre l’encart. Cela vient ajouter des cartes montrant les articles source. Enfin, vous pouvez poser des questions pour aller plus loin via un bouton sous les résultats.

Google décrit ceci comme une “information importante à prendre en considération, avec des liens pour aller plus loin”. Voyez-y là comme une part de Bard injectée directement dans la recherche Google que vous connaissez déjà tellement bien.

De nouvelles fonctionnalités Search Labs arrivent aussi

Par ailleurs, Google ouvre aussi l’accès à d’autres fonctionnalités Search Labs, y compris Code Tips et Add to Sheets (uniquement réservées aux États-Unis). Code Tips “utilise la puissance des grands modèles de langage pour fournir des suggestions permettant d’écrire du code plus rapidement et plus intelligemment.” Les développeurs peuvent poser des questions concernant divers langages de programmation (C, C++, Go, Java, JavaScript, Kotlin, Python et TypeScript), des outils (Docker, Git, shell) et des algorithmes. Comme son nom l’indique, Add to Sheets permet d’insérer des résultats de recherche directement dans une feuille de calcul de l’app Google Sheets. Tapoter sur l’icône Sheets sur la gauche d’un résultat de recherche fait apparaître une liste de vos documents récents ; il suffit alors d’un choisir un pour lui attacher le résultat.

Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste d’attente Search Labs, vous pouvez cliquer sur l’icône Labs (en forme de bécher) dans un nouvel onglet Chrome pour desktop ou dans l’app Google Search sur Android ou iOS. La firme de Mountain View n’a cependant pas précisé quand elle compte élargir l’accès à ces fonctionnalités, il faudra donc être patient.