La Google I/O 2023 aura lieu le 10 mai prochain. L'intelligence artificielle devrait y avoir une grande place.

Chaque année, c’est un événement important, attendu par les développeurs comme par tous les utilisateurs de l’écosystème Google, et par toute l’industrie de la tech en général, d’ailleurs. L’édition 2023 de la Google I/O a enfin une date officielle. Ce sera cette fois pour le 10 mai, avec une présence physique “limitée”, mais la firme de Mountain View est attendue au tournant après une annonce en demi-teinte, c’est le moins que l’on puisse dire, de Bard, son assistant dopé à l’intelligence artificielle visant à concurrence ChatGPT.

La conférence annuelle dédiée aux développeurs de Google aura donc lieu le 10 mai. Le géant a dévoilé la date tout récemment, après que des utilisateurs avaient rapidement résolu le petit puzzle partagé par l’entreprise. Comme pour la conférence de l’année dernière, I/O 2023 aura lieu devant un “public limité” dans le Shoreline Amphitheatre historique, à Mountain View, en Californie. Google n’a pas organisé de conférence à laquelle quiconque peut assister depuis la pandémie. En 2020, elle avait été purement et simplement annulée, comme la majorité des autres événements physiques qui devaient avoir lieu cette année. Un an plus tard, le géant américain organisait l’événement sur son campus de Mountain View, avec un public limité à ses propres employés, ou presque.

L’intelligence artificielle devrait y avoir une grande place

La bonne nouvelle, aujourd’hui, c’est que Google devrait diffuser l’événement en direct. I/O 2023 démarrera avec une keynote du PDG, Sundar Pichai, suivie de sessions d’échange avec les développeurs. Le tout sera disponible sur YouTube et sur le site I/O. Et peut-être plus important que lors des années précédentes, l’entreprise joue assez gros avec cette conférence. Nul doute qu’il y aura beaucoup à dire aussi. Google devrait réserver une grande place à présenter ses avancées autour de l’intelligence artificielle, et ce, pour une très bonne raison. La récente annonce de Bard ne s’est pas déroulée comme attendu, avec des réponses incorrectes fournies aux utilisateurs sur le télescope spatial James Webb, notamment. Google doit montrer qu’il ne se laissera pas distancer par des concurrents comme OpenAI.