Google I/O 2025 : date confirmée, à quoi s’attendre ?

Découvrez ce qui se prépare et à quoi vous devez vous attendre lors du Google I/O 2025.

Tl;dr Le Google I/O 2025 se tiendra du 20 au 21 mai 2025.

L’événement mettra en avant les nouveaux outils de développement et l’IA.

Des détails sur Android 16 et Android XR sont attendus.

Les développeurs peuvent marquer ces dates dans leurs agendas : Google a confirmé que sa conférence annuelle, Google I/O, se tiendra les 20 et 21 mai 2025. Cette annonce, plus précoce que celle de l’année dernière, a été faite alors que les invitations pour l’édition 2024 étaient envoyées au mois de mars.

Qu’attendre du Google I/O 2025 ?

Cette année encore, le Google I/O sera l’occasion pour les créateurs de logiciels de découvrir les « nouveaux outils de développement et de voir comment ils stimulent l’innovation et améliorent votre flux de travail pour une productivité maximale ». Comme les années précédentes, l’événement se tiendra en personne au Shoreline Amphitheatre de Mountain View, en Californie.

L’édition 2024 n’avait pas révélé de nouveau matériel, mais l’IA avait occupé une place centrale avec Project Astra et Google Veo. Suite au récent lancement du Galaxy S25, qui intègre davantage Google Gemini à Galaxy AI, on s’attend à en entendre davantage sur les progrès de ces chatbots d’IA et outils génératifs.

Focus sur Android 16 et Android XR

On devrait également découvrir la prochaine version du logiciel mobile de Google, Android 16, et peut-être de nouvelles annonces concernant Wear OS 6, le logiciel de smartwatch de la firme de Mountain View. De nouvelles fonctionnalités pourraient être ajoutées à la suite de services de Google, comme Google Maps, Circle to Search ou encore Gemini.

Nous sommes impatients d’en savoir plus sur Android XR, le nouveau système d’exploitation pour les casques et lunettes XR. Samsung a fait allusion à son Project Moohan lors du Galaxy Unpacked il y a quelques semaines, une collaboration avec Google et Qualcomm. Nous pourrions donc en savoir plus sur Android XR lors de Google I/O 2025, y compris quels autres appareils pourraient utiliser cette plateforme de réalité mixte.

Google I/O 2025 face à la conférence Build de Microsoft

Le Google I/O 2025 aura lieu en même temps que la conférence Build de Microsoft, du 19 au 22 mai. 2025 Cette dernière pourrait révéler des mises à jour de Copilot+, l’assistant IA de la firme de Redmond. Cependant, Google I/O 2025 pourrait bien éclipser Microsoft, au vu de la profondeur et de l’étendue des précédents événements.