Le navigateur Opera dopé à l'IA générative est prêt pour le grand public. Opera One est très prometteur sur le papier.

Opera annonce que son navigateur dopé à l’intelligence artificielle (IA) générative est fin prêt pour le grand public. Opera One vient de sortir de sa phase d’accès anticipé. Il est donc disponible plus globalement sur Windows, Mac et Linux. Vous pouvez le télécharger directement depuis le site de l’entreprise.

Le navigateur Opera dopé à l’IA générative est prêt pour le grand public

Opera propose notamment une IA intégrée baptisée Aria à laquelle vous pouvez accéder depuis la barre latérale. Vous pouvez utiliser un raccourci clavier (Ctrl ou Cmd et /) pour commencer à profiter d’Aria. L’IA est aussi disponible dans Opera pour Android dès aujourd’hui.

Cette IA est accessible grâce au partenariat d’Opera avec le créateur de ChatGPT, OpenAI. Aria se connecte à GPT pour aider à répondre aux demandes des utilisateurs. L’IA incorpore des informations en direct puisées sur le web et peut générer du texte ou du code et répondre à diverses questions d’aide quant aux produits d’Opera. Par ailleurs, Opera One peut générer des invites contextuelles pour Aria lorsque vous faites un clic droit ou que vous surlignez du texte dans le navigateur. Si vous préférez utiliser ChatGPT ou ChatSonic, vous pouvez aussi y accéder depuis la barre latérale de Opera One.

Opera explique que les utilisateurs n’ont pas à utiliser les fonctionnalités d’IA du navigateur s’ils n’en ont pas envie. De plus, vous devrez être connecté(e) avec un compte Opera pour utiliser Aria.

Opera One est très prometteur sur le papier

En outre, Opera One propose une interface largement revue basée sur les principes du design modulaire. Opera explique que cela aidera le navigateur à s’adapter aux besoins des utilisateurs en mettant en avant les fonctionnalités les plus importantes pour eux. “Les modules pertinents dans Opera One s’ajusteront automatiquement selon le contexte, offrant à l’utilisateur une expérience de navigation plus fluide et sans effort”, peut-on notamment lire dans le post du blog.

Opera espère aussi pouvoir faire du ménage dans les onglets avec ses “îles d’onglets”. Opera One utilise le contexte pour regrouper des onglets qui ont un thème commun. Par exemple, des onglets qui concernent des hôtels et les trajets, ou tous les Google Docs que vous auriez ouverts pour un projet.

Dans le même temps, Opera a retravaillé les fondements de son navigateur. Avec, notamment, une nouvelle architecture profitant d’un composeur multithread pour offrir une interface utilisateur plus rapide et plus fluide. L’entreprise explique que cette approche l’aidera aussi à ajouter de nouvelles fonctionnalités et faire en sorte qu’Opera One se démarque des autres navigateurs basés sur Chromium. Et bien évidemment, de nombreuses mises à jour autour de l’IA sont déjà prévues pour les mois à venir. À suivre !