Mercedes-Benz tente d'intégrer ChatGPT dans votre voiture. Voilà qui devrait faciliter grandement les échanges à bord.

Mercedes-Benz veut mettre ChatGPT sur les routes. Le fabricant automobile allemand utilise le Azure OpenAI Service de Microsoft pour introduire le modèle de langage naturel si populaire dans son assistant vocal embarqué. Il s’agira dans un premier temps d’un programme bêta de trois mois pour les clients américains sur certains véhicules, mais Mercedes explique déjà envisager un déploiement plus large et permanent dans le futur.

Mercedes-Benz tente d’intégrer ChatGPT dans votre voiture

Cette intégration de ChatGPT pourrait permettre de doper considérablement l’assistant vocal “Hey Mercedes”. Plutôt que de répondre à des commandes simples et préprogrammées comme “Augmente la température” ou “Quelles sont les prévisions météo”, il pourra avoir des conversations naturelles sur n’importe quel sujet et proposer des questions restant dans le contexte. De plus, Mercedes explique “explorer” des plugins ChatGPT qui permettraient de réaliser certaines opérations, comme une réservation dans un restaurant ou l’achat de places de cinéma.

Bien que tenir une conversation en étant au volant soit une source de distraction, le fait que tout ceci soit uniquement vocal vient limiter les risques. L’assistant pourrait même répondre à des questions pour lesquelles vous seriez tenté(e) de prendre le téléphone tout en conduisant.

Voilà qui devrait faciliter grandement les échanges à bord

Mercedes et Microsoft vantent “la sécurité, la confidentialité et la fiabilité” d’Azure en ce qui concerne la protection des données. Ceci étant dit, les deux entreprises rappellent que vos conversations seront “stockées dans le Mercedes-Benz Intelligent Cloud, où elles sont anonymisées et analysées.” Autrement dit, sachez que des gens écouteront vos conversations pour des entraînements et de l’analyse de données. Attention donc si vous devez dire des choses très privées et/ou qui pourraient vous identifier personnellement.

La bêta de trois mois a démarré aujourd’hui et ne concerne que certains modèles Mercedes disposant du système d’infodivertissement MBUX. La liste complète se trouve ici. Pour participer, dites simplement à l’assistant vocal de votre voiture : “Hey Mercedes, je veux rejoindre le programme bêta.”