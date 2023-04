Opera One, un navigateur web pensé et conçu pour l'IA générative, avec certaines fonctionnalités très intéressantes.

Opera vient de publier une version en accès anticipé d’un navigateur totalement repensé qui doit arriver sur toutes les plateformes dans quelques mois. Baptisé Opera One, ce navigateur a été pensé et conçu pour offrir un aspect plus épuré, laissant une grande place aux fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) générative et aux extensions, tant dans la barre latérale que dans la barre d’adresse. Opera explique avoir aussi implémenté un nouveau composeur multithread et de nouveaux principes de design modulaire pour permettre de nombreuses nouveautés fonctionnalités, dont une intitulée les “îlots d’onglets”.

Opera One, un navigateur web pensé et conçu pour l’IA générative

Le navigateur a la capacité de regrouper automatiquement et de manière intuitive les sites que les gens ouvrent en se basant sur leur contenu. Il ouvre toutes les pages des menus et détails des restaurants dans un îlot, par exemple, et tous les onglets avec Google Docs dans un autre. L’idée est de réduire la confusion et de simplifier la navigation entre les tâches, que ce soit pour le travail ou pour quelque chose de personnel. Opera a mené des recherches et découvert que les utilisateurs sont souvent submergés par le nombre d’onglets ouverts et qu’ils aimeraient que leur navigateur puisse en faire davantage pour eux. Opera One est une réponse à ces problèmes.

Bien que le navigateur ait été conçu avec la capacité de créer des îlots de son propre chef, les utilisateurs peuvent évidemment aussi regrouper les pages manuellement. Ils peuvent glisser et déposer les onglets entre les îlots et en créer de nouveaux en appuyant sur Ctrl ou Cmd et en cliquant sur le site qu’ils veulent grouper avant d’effectuer un clic droit sur l’option “créer un îlot”. Opera considère ces îlots comme la première manifestation de sa stratégie de design modulaire avec leurs bordures et leurs schémas de couleurs si distinctifs. Autrement dit, il devrait y avoir d’autres fonctionnalités similaires à venir.

Avec certaines fonctionnalités très intéressantes

En plus de ces îlots, Opera One est livré avec ChapGPT, ChatSonic et AI Prompts activés par défaut. Si vous vous souvenez bien, l’entreprise avait intégré une barre latérale pour les chatbots IA en mars, permettant aux utilisateurs de lancer rapidement une session avec l’un d’entre eux dans une fenêtre dédiée dans le navigateur. La fonctionnalité AI Prompts suggère que ceux-ci pourront utiliser les chatbots de différentes manières pour transformer le texte sur une page, comme transformer un extrait en un dialogue de soap opera ou en extraire les informations principales pour créer un quiz.

Opera One est disponible dès à présent au téléchargement sur le site de l’entreprise.