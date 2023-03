Le jeu Suicide Squad: Kill The Justice League serait, une fois encore, reporté

La sortie du jeu Suicide Squad: Kill the Justice League est une fois encore reportée. Les fans devront attendre plusieurs mois supplémentaires.

La Warner Bros. aurait pris la décision de reporter une fois encore la sortie de Suicide Squad: Kill The Justice League. La suite tant attendue à la série Batman: Arkham de Rocksteady devait, aux dernières nouvelles, être lancée le 26 mai prochain. Malheureusement, les joueurs devront patienter davantage, sans davantage de précision qu’un vague “plus tard cette année”.

Ce report aurait été décidé “pour corriger les bugs et améliorer certains aspects du jeu qui n’étaient pas encore totalement satisfaisants”, bien qu’une source de Bloomberg ait ajouté que ces changements “ne toucheront pas le cœur du gameplay qui a suscité les violentes réactions” que le jeu a reçu durant l’événement PlayStation de février. Les critiques des fans étaient principalement dirigées sur l’obligation d’être en ligne pour jouer et la présence d’items cosmétiques à acheter avec de l’argent réel.

Ce shooter multijoueur met en scène un groupe de méchants ayant pour mission d’arrêter une Justice League devenue hors de contrôle après être tombée sous le sort du super-vilain Brainiac. Vous pouvez changer de personnages en pleine action parmi les quatre qui sont jouables, à savoir Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark. Contrairement au plus récent jeu de super-héros de la Warner Bros., Gotham Knights, ce titre se déroule dans le même univers que la franchise Batman: Arkham, dont le dernier opus standard avait vu le jour il y a presque huit ans.

Ce jeu sera aussi l’une des dernières apparitions de Kevin Conroy, l’acteur et doubleur qui est mort l’année dernière à l’âge de 66 ans. Il reprend dans Suicide Squad: Kill the Justice League son rôle de Batman, un personnage qui apparaît de temps à autre, sans pour autant être jouable. En plus de prêter sa voix au Chevalier Noir dans Batman, la série animée, il était présent dans les jeux Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight de Rocksteady. C’est Roger Craig Smith qui était la voix de Batman dans Arkham Origins et Arkham Origins: Blackgate, avec des développeurs différents pour ces projets, toujours sous la supervision de Warner Bros. Interactive.

Lorsque Suicide Squad: Kill the Justice League arrivera, il sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC.