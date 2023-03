PlayStation Plus : les jeux de mars 2023 avec Battlefield 2042, Minecraft Dungeons et Code Vein

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de mars 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour mars 2023 est composé d’une guerre futuriste, un hack’n slash pour les débutants et un Souls-like à la sauce animé. Battlefield 2042, Minecraft Dungeons et Code Vein seront disponibles du 7 mars au 3 avril prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Evil Dead, OlliOlli World, Beyond Light et Mafia Definitive Edition jusqu’au 6 mars prochain.

Your PlayStation Plus Monthly Games for March 2023 are: ➕ Battlefield 2042

➕ Minecraft Dungeons

➕ Code Vein Full details: https://t.co/T5TTI7XnEu pic.twitter.com/eUmpUZ9yCi — PlayStation (@PlayStation) March 1, 2023

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de mars 2023

Battlefield 2042 : L’action se déroule dans un futur proche en proie au chaos, dans lequel vous devrez vous adapter aux champs de bataille dynamiques et en sortir triomphant avec l’aide de votre escouade et d’un arsenal d’armes et de véhicules à la pointe de la technologie. Grâce à la PS5 pouvant prendre en charge des parties jusqu’à 128 joueurs (ou 64 joueurs sur PS4), Battlefield 2042 augmente drastiquement l’échelle de ses batailles se déroulant aux quatre coins du monde. Rejoignez des parties massives, que ce soit dans les modes remaniés de Conquête et de Percée ou dans le tout nouveau mode Zone à risque

Minecraft Dungeons : Frayez-vous un chemin dans ce tout nouveau jeu d’action-aventure qui s’inspire des dungeon crawlers classiques et qui se déroule dans l’univers de Minecraft. Affrontez les donjons en solo ou avec des amis. Jusqu’à quatre joueurs peuvent coopérer pour surmonter divers niveaux débordants d’action et de trésors, dans une aventure épique pour sauver les villageois et venir à bout du maléfique Arch-illageois. Débloquez des dizaines d’objets et enchantements d’armes uniques afin d’effectuer des attaques spéciales dévastatrices. Jetez-vous dans la mêlée et assénez des coups puissants, restez en retrait avec vos attaques à distance, ou bien jouez façon tank en fonçant dans les hordes de créatures, protégé par votre imposante armure

Code Vein : Faites équipe avec un partenaire géré par la machine ou avec un ami en coopération et aventurez-vous dans un monde de destruction dans cette expérience connectée. Utilisez votre puissance combinée pour déterminer la meilleure approche, comme pour affronter des ennemis surpuissants, et défendez-vous mutuellement contre les attaques-surprises. Vous aurez le choix parmi tout un arsenal d’armes, comme les baïonnettes, les haches, les lances et plus encore. Renforcez les capacités de votre personnage avec de puissantes améliorations de code sanguin, obtenez du nouvel équipement et devenez plus puissant pour vous soulever contre les Damnés