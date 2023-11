Le développeur de Cities: Skylines II reporte le DLC pour se concentrer sur la correction du jeu de base

Lors de son lancement, le simulateur de construction urbaine présentait pléthore de bugs et de problèmes de performance. Seront-ils résolus pour offrir une expérience de jeu optimale ?

Tl;dr Colossal Order retarde le développement de Cities: Skylines II.

La priorité est portée sur les corrections de performance et de bugs.

Le contenu de l’extension est repoussé d’un trimestre.

Malgré les déceptions, l’accent sera mis sur la version console après l’optimisation PC.

Des retards pour un produit de qualité

L’éditeur du jeu Cities: Skylines II, Colossal Order, a annoncé le report de son calendrier d’expansion de la simulation de construction de ville. Face aux nombreuses plaintes relatives aux performances du jeu sur PC et au report des versions console jusqu’en 2024, l’équipe a opté pour une nouvelle stratégie : plutôt que de déployer rapidement des correctifs, elle va se consacrer à des améliorations de performance et résolutions de bugs plus complexes et nécessitant plus de temps.

Les excuses de la CEO

Dans un post de blog, la PDG Mariina Hallikainen a présenté ses excuses pour ce retard, expliquant que l’équipe avait besoin de temps pour corriger les problèmes de performances et de bugs avant de déployer de nouveaux contenus.

Les conséquences du retard

Les retards de développement signifient que la majorité du contenu de l’extension de Cities: Skylines II est repoussée d’un trimestre. Par exemple, le pack d’actifs Beach Properties, initialement prévu pour le quatrième trimestre 2023, est maintenant attendu pour le premier trimestre 2024.

Des défis à relever

Malgré la déception manifeste des fans, Colossal Order semble avoir entendu le message. Alors que le jeu se targuait d’un lancement sous haut pression, le produit final n’a pas répondu aux attentes. Les joueurs se sont plaints de ses performances médiocres, de bugs affectant le gameplay et d’un manque d’optimisation pour le matériel PC sur lequel il est censé fonctionner, même dans certains cas sur des configurations haut de gamme.