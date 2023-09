Cities: Skylines II arrivera sur PS5 et Xbox Series X|S au printemps 2024. Le développement de gros jeux vidéo est une épreuve très délicate aujourd'hui.

Cities: Skylines II devrait vraiment être colossal. La sortie console de Cities: Skylines II a été reportée au printemps 2024, et les configurations minimale et recommandée pour PC ont été légèrement revues à la hausse. La version PC du jeu est cependant toujours prévue pour le 24 octobre 2023, comme initialement annoncé.

Quiconque a précommandé le jeu sur PlayStation 5 ou Xbox Series X|S devrait recevoir automatiquement un remboursement via la plateforme concernée. Le développeur, Colossal Order, a décidé d’annuler et fermer les précommandes de la version console pour le moment. Cities: Skylines II doit toujours arriver sur le PC Game Pass le 24 octobre et il arrivera sur le Xbox Game Pass au printemps prochain, en même temps que la sortie console.

Les configurations PC minimale et recommandée ne sont pas, quant à elles, très différentes de celles annoncées à l’origine, mais il y a deux changements notables. Pour la configuration recommandée, il faut désormais un processeur AMD Ryzen 7 5800X et non plus un Ryzen 5 5800X. La configuration minimale, elle, demande une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970 (ou équivalent chez AMD), en progression par rapport à la GTX 780 annoncée initialement.

Colossal Order expliquait que le report de la version console et la mise à jour pour PC ont la même cause : ce jeu est plus grand et nécessite davantage d’optimisations que ce qu’il pensait au départ. Voici comment le studio a justifié l’ajustement des configurations PC du jeu : “Cities: Skylines II est un titre next-gen, de fait, il y a certains prérequis hardware. La configuration recommandée a été définie alors que le jeu était encore en développement. Après avoir réalisé de nombreux tests avec différents composants, nous avons pris la décision de mettre à jour les configurations minimale et recommandée pour une meilleure expérience de jeu.”

Le développement de gros jeux vidéo est une épreuve très délicate aujourd’hui

L’année a été plutôt difficile pour les jeux PC en général. La diversité du marché PC a toujours été un véritable challenge pour les développeurs, mais le hardware de la neuvième génération de consoles dépasse maintenant de nombreuses configurations PC, ce qui conduit plusieurs jeux ambitieux à embarquer de nombreux bugs sur PC. Avec l’annonce d’aujourd’hui de Cities: Skylines II, il semblerait que Colossal Order tente de se protéger de ce phénomène.

Les développeurs ont aussi eu des difficultés à proposer la parité entre la Xbox Series X – la console la plus puissante techniquement de cette génération – et la Series S, l’option plus abordable et moins puissante de Microsoft. La firme de Redmond exige que tous les jeux qui sortent proposent les mêmes fonctionnalités sur les deux consoles, et cela a déjà entraîné nombre de reports, d’abandons de fonctions et au moins une exclusivité PS5 accidentelle. Microsoft a récemment permis au créateur de Baldur’s Gate 3, Larian Studios, de légèrement contourner la règle, mais ce n’est pas le cas général.

Colossal Order a déjà mis en place une FAQ concernant les changements de Cities: Skylines II.