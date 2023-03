Cities: Skylines II arrivera cette année sur PC, PS5 et Xbox Series X|S

Cities: Skylines va avoir droit à une suite ! Cities: Skylines II arrivera cette année sur PC, PS5 et Xbox Series.

Huit ans et 12 millions de ventes plus tard, Cities: Skylines va avoir droit à une suite. Cities: Skylines II va arriver en 2023 sur PC et sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series, toujours via le développeur original, Colossal Order, et l’éditeur Paradox Interactive. Ce nouveau simulateur offrira des outils et des mécaniques encore plus poussés, et peut-être plus important encore pour la communauté existante, le jeu pourra prendre en charge un modding avancé. Cities: Skylines II permettra aux joueurs de transformer de petits villages en gigantesques métropoles et ensuite implémenter des systèmes de construction, transport, industrie et économie très détaillés.

Le jeu Cities: Skylines original était sorti en 2015, il venait combler le vide laissé par EA après son décevant reboot de Sim City. Colossal Order n’a pas cessé de mettre à jour son jeu de simulation depuis le lancement : en plus de l’intégration de contenus achetables, le titre avait eu droit à une dizaine d’extensions importantes qui venaient refaçonner en profondeur l’industrie, l’éducation, les parcs et les aéroports. Le Cities: Skylines d’aujourd’hui est totalement différent du jeu qui est arrivé en 2015.

Les mods et la communauté sont une grande part du succès de Cities: Skylines. Il y a des centaines de milliers de contenus gratuits, créés par les utilisateurs et disponibles pour le jeu sur Steam, et ses mods les plus populaires comptabilisent plus de 2 millions d’abonnés, en permettant notamment d’améliorer des mécaniques essentielles comme la construction des routes ou la gestion du trafic. Une communauté YouTube très vivante s’est aussi constituée autour du jeu, avec des événements de visites (virtuelles et réelles) de villes, il y a des centaines d’épisodes. Le jeu a attiré plus de 5,5 millions de nouveaux joueurs sur la seule année 2022.

Colossal Order explique que Cities: Skylines II a “des systèmes de transport et d’économie complets, une foule d’options pour la construction et la personnalisation ainsi que des possibilités de modding avancées.” Le jeu Cities: Skylines original fêtera son huitième anniversaire le 10 mars et Colossal Order a promis de dévoiler davantage d’informations quant à cette suite dans les mois à venir.