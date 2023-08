NBA 2K24 : une expérience authentique avec des innovations de gameplay

Visual Concepts introduit de nouvelles innovations de gameplay au niveau de l'attaque intuitive, de la défense basée sur les compétences, du coaching et des takeovers pour NBA 2K24.

En plus des améliorations graphiques grâce à une évolution du moteur graphique du studio américain Visual Concepts, le nouveau système ProPLAY de NBA 2K24 reproduit fidèlement les mouvements des vrais joueurs de la National Basketball Association pour proposer une expérience toujours plus réaliste, authentique et immersive pour les fans du monde entier.

Mike Wang, directeur du gameplay chez Visual Concepts, a déclaré :

Notre engagement à faire évoluer l’expérience NBA 2K en fonction des remarques de la communauté est l’une des raisons pour lesquelles les joueurs dévoués et les fans de basket-ball ont continué à jouer à ce jeu au cours de ces 25 dernières années. Nous avons apporté des améliorations au gameplay de NBA 2K24 qui sont davantage axées sur les compétences et plus intuitives, permettant une meilleure immersion de l’ensemble de la communauté dans notre simulation.

Les innovations de gameplay dans NBA 2K24

Une attaque plus intuitive : Les tirs et les dribbles sont plus accessibles et intuitifs que jamais, permettant aux joueurs de tous niveaux de prendre du plaisir sur le terrain. Les mouvements ont été personnalisés et améliorés quelle que soit la difficulté, et la possibilité d’initier des séquences de dribble survoltées aidera les joueurs à créer plus d’espace pour des tirs à haut pourcentage de réussite

Une défense basée sur les compétences : Les mouvements de contre sont importants dans NBA 2K24. La défense du périmètre et de la raquette sont à la fois plus efficaces et récompensent les joueurs qui anticipent et font de bonnes lectures de jeu

Des poussées d’adrénaline : L’attaque et la défense deviennent plus engageantes. Les dribbleurs expérimentés trouveront plus de liberté pour créer tandis que les défenseurs aguerris peuvent impacter les capacités de tir en bloquant les dribbleurs

Entraînement simplifié : 2K Smart Play est de retour sur les consoles de nouvelle génération pour aider les joueurs à rationaliser leur attaque, leur défense et leur coaching, afin de faciliter l’exécution des actions. Jusqu’à 16 actions préférées peuvent être sélectionnées, allant d’actions complètes aux isolations et aux give-and-gos

Les prises de contrôle : Le Takeover revient sur les consoles de nouvelle génération dans NBA 2K24, mais avec une nouvelle tournure. Les joueurs peuvent remplir le compteur de Takeover puis choisir d’activer leurs capacités de finition, de tir, de jeu, de physique, de défense ou de rebond

NBA 2K24 sortira le 8 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.