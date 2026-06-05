Le détail de « Projet Dernière Chance » qui rend chaque revisionnage encore plus captivant

Le film "Projet Dernière Chance" regorge de subtilités qui échappent souvent lors d’un premier visionnage. Un détail précis, en particulier, apporte une dimension supplémentaire à l’histoire et offre une expérience nettement enrichie à chaque relecture attentive.

Tl;dr Ryan Gosling a eu une co-star inattendue : une serpillière.

Moppy Ringwald a été créée pour briser la solitude du tournage.

L’improvisation des réalisateurs a marqué l’ambiance du film.

Quand une serpillière devient partenaire de jeu

La carrière de Ryan Gosling regorge déjà de collaborations prestigieuses, de George Clooney à Margot Robbie. Pourtant, sur le plateau de « Projet Dernière Chance », c’est un accessoire pour le moins insolite qui lui a tenu compagnie : une simple serpillière. Pour donner la réplique au charismatique Dr. Ryland Grace, héros solitaire de ce film de science-fiction salué en 2026, les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller ont fait preuve d’une créativité désarmante.

L’invention de « Moppy Ringwald »

Face à l’isolement du personnage principal – et de son interprète –, le duo de réalisateurs n’a pas hésité à détourner les plans du jour. À force d’enchaîner les scènes en solitaire à bord d’un vaisseau spatial désert, Gosling avoue avoir ressenti une forme de lassitude : « Il y a eu un moment où j’ai eu l’impression d’être seul depuis cent jours. J’ai dit : “J’ai besoin d’un partenaire. D’une présence.” Et là, Chris et Phil ont improvisé une solution… inattendue : ils ont transformé une serpillière en personne » », raconte-t-il avec amusement.

Concrètement, la production s’est lancée dans un bricolage express : lunettes sur le manche, robe dénichée parmi les costumes, et voilà « Moppy Ringwald » prête à entrer en scène. L’acteur se souvient avoir passé la journée à danser, chanter et même pleurer aux côtés de cette partenaire improvisée.

Improviser pour retrouver la spontanéité

Les réalisateurs eux-mêmes confirment cette anecdote savoureuse. « Ryan nous a dit qu’il avait besoin d’un ami sur le plateau. Alors nous avons fouillé les lieux, trouvé la serpillière et piqué une robe chez les costumiers pour lui donner vie », se remémore Miller. Cette capacité à répondre dans l’instant rappelle étrangement la dynamique qui unit Dr. Grace à Rocky, l’extraterrestre du film. Selon Gosling, comme leurs personnages, « ils sont toujours dans l’expérimentation et la curiosité ».

Un clin d’œil fugace mais marquant

Pour les spectateurs attentifs, repérer « Moppy Ringwald » dans le montage final relèvera presque du défi : sa présence tient du clin d’œil furtif – un bref instant que seuls les plus observateurs capteront. Mais savoir qu’en coulisses une simple serpillière a su réchauffer l’ambiance donne soudainement envie de revoir ce grand film de science-fiction sous un autre angle.

La magie du cinéma se niche parfois là où on s’y attend le moins…