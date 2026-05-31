Cinq romans de science-fiction incontournables pour les fans de « Projet Dernière Chance »

Les amateurs de science-fiction ayant apprécié Projet Dernière Chance trouveront dans cette sélection cinq romans incontournables du genre. Ces livres captivants promettent des aventures palpitantes et des univers aussi inventifs qu’immersifs, à découvrir sans attendre.

Tl;dr « Projet Dernière Chance » connaît un succès retentissant au cinéma.

Cinq romans recommandés pour prolonger l’aventure SF et émotion.

Œuvres variées : science, dystopie, amour et univers iconiques.

Le phénomène « Projet Dernière Chance » : entre science et émotions

Depuis sa sortie, le film « Projet Dernière Chance », signé par les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller, s’est imposé comme l’un des plus grands succès de 2026. Adapté du roman éponyme d’Andy Weir, déjà salué pour « The Martian », ce blockbuster porté par Ryan Gosling et Sandra Hüller, séduit autant les amateurs de science-fiction que les spectateurs en quête d’humanité. L’histoire se concentre sur le professeur Ryland Grace, recruté pour une mission spatiale désespérée destinée à sauver la Terre d’une mystérieuse menace : l’astrophage, entité responsable de l’affaiblissement du soleil. À bord de son vaisseau, sa rencontre avec Rocky, un extraterrestre aussi improbable qu’attachant, confère au récit une profondeur inattendue.

Des univers à explorer après « Projet Dernière Chance »

Face à un tel engouement, de nombreux lecteurs cherchent à retrouver cette alchimie entre aventure scientifique et quête personnelle. Plusieurs titres s’imposent alors comme des choix incontournables pour prolonger le plaisir.

Parmi eux figure « Atmosphere » de Taylor Jenkins Reid. Recommandé par Andy Weir lui-même, ce roman — situé dans les années 1980—raconte l’histoire poignante de Joan Goodwin, professeure en physique et astronomie sélectionnée par la NASA. Sa relation interdite avec l’ingénieure Vanessa Ford offre un mélange délicat de romance et d’exploration spatiale, loin des poncifs du genre.

Littérature et science-fiction : du multivers aux mondes dystopiques

Dans une veine plus technique, « Dark Matter » de Blake Crouch transporte le lecteur à travers des réalités parallèles. Jason Dessen y tente désespérément de retrouver son monde originel après avoir été arraché à sa famille. La série Apple TV tirée du livre a récemment ravivé l’intérêt pour cet auteur dont la maîtrise du suspense est saluée jusque par Andy Weir.

Impossible également de passer à côté de classiques tels que « The Giver » de Lois Lowry. Plutôt qu’une simple dystopie scolaire, ce roman explore la notion troublante de « Sameness », où toute émotion a disparu. Jonas, le jeune héros chargé de porter la mémoire collective, découvre alors une vérité qui bouleverse son univers.

Voici quelques raisons qui font de ces romans des compagnons idéaux après avoir découvert ou redécouvert « Projet Dernière Chance » :

Diversité thématique : Science rigoureuse ou introspection émotionnelle profonde.

Science rigoureuse ou introspection émotionnelle profonde. Auteurs reconnus : De nouveaux talents aux piliers du genre.

De nouveaux talents aux piliers du genre. Mondes immersifs : Espaces interstellaires ou sociétés totalitaires fascinantes.

D’autres horizons : dinosaures et galaxies lointaines

Pour ceux qui préfèrent rester sur Terre… ou presque, relire « Jurassic Park » de Michael Crichton promet un voyage palpitant au croisement du réel et du fantastique scientifique. Le roman diffère sensiblement du film culte réalisé par Steven Spielberg, offrant ainsi une perspective inédite sur ce parc où les dinosaures reprennent vie grâce à la génétique.

Enfin, impossible d’ignorer l’univers Star Wars avec « Lost Stars » signé Claudia Gray. Loin d’être réservé aux fans inconditionnels, ce récit bouleverse les codes habituels en racontant le destin croisé de deux amis devenus adversaires dans la tourmente galactique. Entre luttes intimes et épopée spatiale, il s’agit sans conteste d’une lecture captivante.

À travers ces recommandations variées — oscillant entre sciences dures et questionnements existentiels — les amateurs de « Projet Dernière Chance » trouveront matière à nourrir leur curiosité autant que leur soif d’aventure humaine.