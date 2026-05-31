Voici pourquoi le visage de Kat dans Backrooms vous dit sûrement quelque chose

Nombreux sont ceux qui ont l’impression de connaître Kat, personnage phare de la série Backrooms. Son visage, souvent aperçu ailleurs, intrigue et interroge les spectateurs quant à son parcours ou à d’éventuelles apparitions antérieures.

Tl;dr Lukita Maxwell s’impose comme jeune actrice prometteuse.

Révélée dans « Shrinking » et « Generation ».

Elle figure désormais à l’affiche de « Backrooms ».

Une présence remarquée dans le cinéma d’horreur

À l’heure où le film d’horreur « Backrooms » s’apprête à marquer les esprits, un nom commence à circuler avec insistance : celui de Lukita Maxwell. L’histoire du film, imaginée par Kane Parsons, conserve pour l’instant une bonne part de mystère : peu d’informations filtrent sur les personnages et la distribution. Pourtant, les regards se tournent déjà vers cette jeune comédienne, dont le visage n’est pas inconnu des amateurs de séries.

Des débuts remarqués et une ascension rapide

Originaire de Jakarta, installée ensuite dans l’Utah, Lukita Maxwell connaît ses premiers succès à partir de 2019. Sa percée survient avec la série HBO Max « Generation », une fresque adolescente qui abordait sans détour la vie lycéenne californienne. Dans le rôle de Delilah, jeune militante engagée, elle partageait l’écran avec des talents émergents comme Chase Sui Wonders et Justice Smith. Malgré une annulation précoce après seulement une saison, la série a permis à Maxwell de se faire repérer.

Le déclic avec « Shrinking » sur Apple TV+

La véritable révélation vient cependant de la série Apple TV+ « Shrinking », portée par le trio créatif formé par Bill Lawrence, Brett Goldstein et Jason Segel. Maxwell y campe Alice Laird, adolescente confrontée au décès brutal de sa mère et à la difficulté du dialogue avec son père, incarné par Segel. La relation qu’elle tisse avec le mentor du personnage principal — campé par un Harrison Ford étonnamment touchant — offre quelques-unes des plus belles séquences du show.

D’autres rôles marquants… avant l’étape Backrooms

Pour ceux qui auraient manqué ses précédentes apparitions, citons encore ses participations notables au film « The Young Wife » (2023) ou au thriller d’épouvante « AfrAId » (2024). On retiendra donc :

Série Generation : Rôle phare dès 2019.

Rôle phare dès 2019. Shrinking : Personnage principal face à Jason Segel et Harrison Ford.

Personnage principal face à Jason Segel et Harrison Ford. Nouveaux défis : À découvrir dans « Backrooms », sorti en salle.

La trajectoire de cette jeune actrice ne semble faire que commencer. Quant à savoir quel rôle précis elle incarne dans ce nouveau film énigmatique, il faudra patienter encore un peu pour lever le voile…