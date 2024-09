Le casting de la série Harry Potter est officiellement lancé

L'adaptation télévisée de la franchise Harry Potter entre désormais dans une nouvelle phase de production avec le lancement de son casting.

La très attendue série télévisée Harry Potter produite par HBO pourrait voir sa date de sortie repoussée à 2026 ou 2027. Annoncée initialement en avril 2023 par Warner Bros. Discovery, cette adaptation du célèbre roman emblématique est toujours en cours de développement. Prévue à l’origine pour le service de streaming Max, la série sera finalement une production originale HBO. Malgré la nomination d’une équipe de réalisation et d’écriture, la date de sortie reste incertaine.

Casey Bloys on when the ‘Harry Potter’ series will premiere: “Late '26-'27. Writers are just getting started.”https://t.co/caRXbFHY9G

— Deadline (@DEADLINE) September 17, 2024