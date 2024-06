La série “Harry Potter” et le préquel de “Ça”, “Welcome To Derry”, deviennent officiellement des créations originales HBO

Des séries de télévision deviennent des créations HBO au lieu de Max.

Le changement officiel n’aura lieu qu’en 2025.

La distinction entre HBO et Max devient inutile.

Le label HBO revient pour renforcer la qualité et l’audience.

L’avenir des séries télévisées : entre HBO et Max

Des séries télévisées très attendues, telles que la série Harry Potter et la préquelle de IT, Welcome to Derry, seront désormais considérées comme des originaux HBO plutôt que des originaux Max. Le service de streaming d’HBO, HBO Max, a été renommé Max en mai 2023. Les séries exclusivement produites pour la plateforme de streaming, y compris The Flight Attendant, Our Flag Means Death, Hacks et Peacemaker, étaient auparavant des originaux HBO Max avant de passer à Max originaux.

Un changement de cap pour les grandes productions

La majorité des projets à gros budget de Max, liés à de grandes franchises, dont les séries à venir pour Harry Potter, IT et DC, sont maintenant des originaux HBO plutôt que des originaux Max. Cependant, ce changement ne deviendra officiel qu’en 2025. Par conséquent, les sorties de 2024, comme la série The Penguin de DC avec Colin Farrell et la préquelle Dune : Prophecy, seront toujours appelées originaux Max.

La déclaration du PDG de HBO et Max

Casey Bloys, PDG des contenus HBO et Max, a expliqué ce changement de la manière suivante :

“Nous avons dû faire la distinction entre une émission HBO et une émission Max. L’idée d’utiliser Warner Bros. IP comme une démarcation pour Max semblait juste. Cela donne une voie claire. Mais en produisant ces émissions, nous utilisions les mêmes méthodes, la même réflexion, que pour les émissions HBO.” “Ce que nous avons fini par avoir, ce sont des émissions de cette envergure et de cette qualité qui sont excellentes, avec des récits et des talents avec lesquels nous avons travaillé. L’idée de la démarcation a commencé à sembler inutile. Pourquoi faisons-nous cela ? Appelons-les simplement ce qu’elles sont : des émissions HBO.”

La valeur du label HBO

Le retour du label HBO peut aider à communiquer que le nouveau contenu présente le prestige et la haute qualité des triomphes passés de HBO, tout en élargissant les possibilités de visionnage en rendant le contenu disponible sur HBO et sur Max. La direction de David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, a fait plusieurs décisions controversées concernant HBO, notamment la suppression du nom HBO du service de streaming et de son contenu original.