Une mort dans Harry Potter aurait été bien plus tragique en suivant les livres de J.K. Rowling

La mort de Sirius Black est bien plus poignante dans les livres Harry Potter que dans les films, car J.K. Rowling explore en profondeur les émotions d'Harry et l'impact immédiat de cette perte.

Tl;dr Sirius Black, personnage clé de la saga Harry Potter, a une mort plus impactante dans les livres.

Les films n’ont pas su retranscrire l’importance de la relation entre Harry et Sirius.

Le rôle de Gary Oldman en tant que Sirius Black aurait pu être plus émouvant.

La série télévisée Harry Potter de Max pourrait mieux représenter Sirius Black.

La mort de Sirius Black, une émotion mieux ressentie dans les livres

Dans la saga Harry Potter, une scène tragique a marqué les esprits : la mort de Sirius Black, le parrain de Harry. Si cette disparition a laissé une forte impression dans les livres de J.K. Rowling, elle n’a pas eu le même impact dans les films.

Un lien fort entre Harry et Sirius minimisé à l’écran

Le personnage de Sirius Black, introduit dans le film Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, est rapidement devenu essentiel pour Harry. Alors que leur relation s’épanouissait au fil des tomes, les films n’ont pas réussi à retransmettre cette proximité. La mort de Sirius dans Harry Potter et l’Ordre du Phénix a donc perdu de son intensité à l’écran.

Sirius Black : un personnage complexe sous-exploité dans les films

Interprété avec brio par Gary Oldman, le personnage de Sirius Black aurait mérité une représentation plus nuancée. Les films n’ont pas suffisamment exploré sa complexité et sa relation avec Harry. Bien que les réalisateurs aient dû faire face à l’énorme défi d’adapter une œuvre dense, des ajustements auraient pu permettre de saisir la véritable nature du lien entre Harry et son parrain.

La série télévisée Harry Potter : une chance pour une meilleure représentation de Sirius

La série Harry Potter en cours de production chez HBO pour la plateforme de streaming Max offre l’espoir d’une représentation plus fidèle du personnage de Sirius Black. Cette série, qui promet d’adapter fidèlement les livres, permettra de développer le récit de manière plus approfondie.