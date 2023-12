Comment Harry Potter a relancé la carrière de Gary Oldman

L'acteur britannico-américain Gary Oldman, célèbre pour son rôle de Sirius Black, se souvient que les films Harry Potter ont constitué son salut en tant que parent célibataire élevant deux enfants suite à son divorce.

Le salut de Gary Oldman grâce à Harry Potter

Le comédien Gary Oldman, qui a incarné le personnage de Sirius Black dans la saga Harry Potter, se souvient comment ces films l’ont “sauvé” en tant que parent seul, élevant deux enfants après son divorce.

Une bouée de sauvetage dans sa vie personnelle

Dans une récente interview accordée à The Drew Barrymore Show, Oldman révèle que les films Harry Potter l’ont “sauvé” en lui permettant de passer du temps avec ses enfants après son divorce. Après sa séparation en 2001, l’acteur a décidé de “refuser beaucoup de travail” pour se consacrer à ses enfants. Cependant, l’arrivée de Harry Potter et de la trilogie The Dark Knight a changé la donne.

Un impact majeur sur sa carrière

Au-delà de son rôle de sauveur dans sa vie personnelle, Harry Potter a également bouleversé la carrière de l’acteur. Si Gary Oldman était déjà un acteur reconnu avant d’interpréter Sirius Black, son personnage dans Harry Potter lui a ouvert les portes d’un public plus jeune et lui a permis de participer à des films destinés à ce public, comme A Christmas Carol et Kung Fu Panda 2.

L’après Harry Potter pour Gary Oldman

Après Harry Potter et la trilogie The Dark Knight, Gary Oldman était en mesure de choisir ses rôles avec plus de discernement, entrant ainsi dans la meilleure période de sa carrière. Depuis lors, il a été nommé trois fois aux Oscars pour Tinker Tailor Soldier Spy, Darkest Hour et Mank, remportant la statuette pour sa performance remarquable en tant que Winston Churchill.