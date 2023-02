L’autorité de la concurrence britannique pense que la fusion Microsoft – Activision pourrait nuire aux joueurs

Selon l'autorité de la concurrence britannique, la fusion Microsoft - Activision pourrait nuire aux joueurs. Difficile de prédire comment les choses vont tourner.

L’autorité de la concurrence britannique a conclu que la proposition d’acquisition par Microsoft de Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars pourrait entraîner une “diminution significative de la concurrence sur le marché des consoles de jeux vidéo” et “pourrait nuire aux joueurs britanniques“. Dans un résultat provisoire, la Competition Markets Authority (CMA) explique que Activision devrait être séparée en plusieurs entités distinctes pour que cette fusion puisse avoir lieu.

Le gouvernement déclare avec mené une vaste enquête ces cinq derniers mois pour déterminer l’impact potentiel de cet accord. En rappelant que Microsoft représente déjà 60 à 70 % des services de cloud gaming dans le monde, il explique qu’acheter Activision viendrait “renforcer sa position déjà forte” et réduire substantiellement la concurrence de Microsoft sur le marché du cloud gaming. Ceci pourrait “potentiellement nuire aux joueurs britanniques, particulièrement ceux qui ne peuvent ou ne veulent acheter une console ou un PC de jeu onéreux”.

La CMA expliquait aussi que cet accord pourrait fonctionner si Activision Blizzard divisait ses opérations. Elle pourrait par exemple séparer Activision et Blizzard, ou l’entité qui opère sur sa plus grosse licence, Call of Duty (CoD). L’idée, selon elle, est de conserver des organisations “capables de lutter efficacement sous des directions séparées” avec cette nouvelle structure.

En réponse, Microsoft déclarait avoir déjà répondu aux craintes de la CMA concernant la concurrence : “Nous nous engageons à fournir des solutions efficaces et pouvant être facilement mises en place pour répondre aux interrogations de la CMA”, déclarait Rima Alaily, de Microsoft, à Engadget. “Notre promesse d’accord à long terme un accès égal à Call of Duty à Sony, Nintendo, Steam et aux autres préserve les avantages de cet accord aux joueurs et aux développeurs, tout en accentuant la concurrence sur le marché.”

Annoncée pour la première fois l’année dernière, cette fusion permettrait à Microsoft d’ajouter des titres comme CoD à son catalogue déjà très fourni. L’accord a alerté nombre de régulateurs, notamment par crainte que ce dernier viendrait priver la PS5 de Sony et d’autres consoles de certains jeux phare, dont CoD. Pour le très véhément Sony, “cela change la donne et représente une menace pour notre industrie”.

En septembre dernier, la CMA annonçait l’ouverture d’une enquête anti-trust sur cette fusion. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission a aussi attaqué en justice pour empêcher cette acquisition et l’Union Européenne doit rendre sa décision le 11 avril.

Microsoft déclarait à l’époque que les craintes de la CMA étaient déplacées et que ses arguments étaient basés sur les “seuls arguments de Sony”. En novembre, le géant confirmait qu’il proposerait Call of Duty sur PlayStation “pour toujours” et promettait de porter le jeu sur les consoles Nintendo Switch et sur Steam.

Microsoft a désormais jusqu’au 22 février pour répondre aux craintes de la CMA, avec un rapport final du régulateur attendu le 26 avril prochain. “Notre travail est de nous assurer que les joueurs britanniques ne se retrouvent pas pris entre les feux d’accords mondiaux qui, avec le temps, pourraient nuire à la concurrence et entraîner des hausses de prix, des baisses de choix et une diminution de l’innovation. Nous avons découvert que cela pouvait être le cas ici”, concluait Martin Coleman, à la tête du panel d’experts indépendants qui a mené l’enquête.