L'Apple iMac M3 24 pouces démarre à 1 599 € et arrive le 7 novembre. Peu de nouveautés en dehors de la nouvelle puce.

Apple a fêté Halloween avec son événement Monstrueusement Rapide. Et comme attendu, l’iMac 24 pouces a été mis à jour grâce à la nouvelle puce M3. Selon la présentation de la firme de Cupertino, cette nouvelle génération est deux fois plus rapide que la précédente, dotée d’une puce M1. Et par rapport à un iMac 27 pouces avec puce Intel, c’est un gain de 2,5 fois qui est proposé.

La puce M3 offre un CPU huit cœurs et un GPU jusqu’à 10 cœurs. Les cœurs graphiques sont compatibles avec l’accélération hardware du mesh shading et du ray tracing. La puce dispose par ailleurs de 16 cœurs Neural Engine et peut accueillir jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée.

Par rapport à l’iMac M1 de 2021, la version M3 offre un gain de vitesse de 30 % dans Safari et des apps de productivité comme Microsoft Excel, selon Apple. L’entreprise précise que les jeux auront aussi droit à un frame rate pouvant gagner 50 %. Les créateurs de contenu pourront éditer jusqu’à 12 flux vidéo 4K, soit trois fois plus qu’auparavant. Apple indique aussi que les temps de traitement des images dans des apps comme Adobe Photoshop ou des vidéos dans Final Cut Pro et Adobe Prremiere Pro pourront être réduits par deux.

Peu de nouveautés en dehors de la nouvelle puce

Pour le reste, il n’y a pas grande différence. Apple conserve une dalle Retina 4,5 K. Il y a cependant quelques modifications appréciables concernant la connectivité. Ces nouveaux modèles sont compatibles avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3 – l’iMac M1 n’avait que le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0 -.

Les précommandes pour les iMac M3 sont ouvertes, les premières livraisons sont attendues pour le 7 novembre. Le modèle de base offre un GPU 8 cœurs, deux ports Thunderbolt, le Magic Keyboard et la Magic Mouse. Mais, une fois encore, il est limité à 256 Go de SSD et 8 Go de mémoire. Pour 1 599 €. Disponible en bleu, vert, rose et argent.

Si vous préférez un iMac M3 avec GPU 10 cœurs, il vous faudra débourser 1 829 €. Ce modèle ajoute deux autres ports USB 3, un port Gigabit Ethernet et un Magic Keyboard avec Touch ID. Mais toujours avec 256 Go de stockage et 8 Go de mémoire. Proposé en bleu, vert, rose, argent, jaune, orange ou mauve.