L'app Google Nearby Share pour les PC Windows est officiellement disponible, pour des transferts de fichiers plus simples que jamais entre PC et appareil Android.

Google annonce que son app Nearby Share pour les PC Windows est désormais disponible officiellement. Cette version de l’app, qui permet de rendre extrêmement simple le partage de fichiers avec des appareils comme des smartphones Android et des Chromebook, était en bêta depuis quelques mois. La firme de Mountain View est aujourd’hui fin prête à sortir de cette phase.

L’app Google Nearby Share pour les PC Windows est officiellement disponible

Selon le géant américain, plus de 1,7 million d’utilisateurs avaient installé la bêta, preuve de l’intérêt porté à un tel outil. Ces utilisateurs s’en sont servis pour transférer plus de 50 millions de fichiers, principalement des photos et des vidéos.

Google a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités à Nearby Share pour Windows pour fêter le lancement officiel de l’app. Vous verrez ainsi désormais une estimation de la durée nécessaire pour finaliser le transfert de fichier. Les notifications sur l’appareil incluront aussi un aperçu image pour que vous puissiez être certain que vous partagez le bon fichier. Google prévoit évidemment d’ajouter davantage de fonctionnalités à son outil. Le géant travaille aussi actuellement avec certains fabricants de PC, dont HP, pour inclure l’app dans leurs systèmes.

Pour des transferts de fichiers plus simples que jamais entre PC et appareil Android

Pour utiliser Nearby Share pour Windows, il faut activer le Wi-Fi et le Bluetooth de votre PC. Une fois ceci fait, il suffit de glisser et déposer un fichier dans l’app ou de réaliser un clic droit dessus et de sélectionner l’option Nearby Share pour l’envoyer vers un appareil à proximité.

Si vous êtes connecté(e) avec le même compte Google sur votre PC et sur votre smartphone Android (ou tablette ou Chromebook), les transferts seront automatiquement acceptés sur l’appareil destinataire. Pour le reste, sachez que les deux appareils concernés par le transfert doivent être à moins de 5 mètres, environ, l’un de l’autre. L’app propose aussi des paramètres de visibilité de l’appareil pour lutter contre le spam et les transferts de fichiers non désirés.