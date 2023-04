Google lance une version de son app Nearby Share pour les PC Windows. Malheureusement, la France n'y a pas encore droit.

Au CES 2022, Google évoquait son intention d’améliorer l’intégration d’Android dans l’écosystème Windows, et ce, de plusieurs manières assez différentes. Nearby Share était l’une des fonctionnalités promises pour le système d’exploitation desktop de Microsoft. Aujourd’hui, le géant américain vient de déployer une version bêta de son app Nearby Share pour Windows, rendant plus, bien plus facile le transfert de fichiers entre un mobile et un PC. Vous pouvez la télécharger dès maintenant depuis le site web Android, du moment que votre ordinateur fait tourner une version 64 bits de Windows 10 ou plus récent, et qu’il n’est pas équipé d’un processeur ARM.

Google lance une version de son app Nearby Share pour les PC Windows

Il vous faudra activer le Wi-Fi et le Bluetooth de votre PC pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle, mais vous pouvez choisir qui peut voir votre appareil et envoyer vos fichiers, ceci pour éviter de potentiels messages de spam. Sous le menu déroulant dans les paramètres de visibilité de l’appareil, vous pouvez choisir de rendre votre PC visible à tout le monde, seulement à vos contacts, seulement à vos propres appareils ou à personne. À moins que vous ne choisissiez la dernière option, un appareil Android pourra partager des fichiers avec votre ordinateur si l’application est ouverte ou qu’elle tourne en arrière-plan.

Pour envoyer des fichiers de votre PC sur un smartphone Android, il suffit de faire glisser et déposer lesdits fichiers sur l’app Nearby Share ou de faire un clic droit dessus et de choisir l’option Nearby Share. Si les deux appareils vous appartiennent et qu’ils sont connectés à un même compte Google, les transferts démarreront automatiquement, et ce, même si l’écran du destinataire est éteint. Les deux appareils doivent simplement être à portée, soit environ 5 mètres maximum.

Malheureusement, la France n’y a pas encore droit

Google a publié Nearby Share pour les États-Unis et la plupart des pays du monde. Malheureusement, certains manquent à l’appel, et c’est le cas de la France. Il va falloir patienter avant de pouvoir découvrir tout cela. À noter aussi, si l’app bêta ne fonctionne actuellement qu’avec les smartphones et tablettes Android, la compatibilité va s’étendre dans l’écosystème de l’entreprise. À suivre !