L’âge de Keanu Reeves comparé à celui de John Wick

Keanu Reeves a interprété le rôle de l'assassin chevronné John Wick dans quatre films sur une décennie. Cependant, alors que l'acteur a vieilli, le personnage n'a pas pris une ride. Quel est le secret de sa jeunesse éternelle ?

Keanu Reeves et John Wick : une question d’âge

Au fil de la décennie, l’acteur Keanu Reeves s’est glissé dans la peau de l’assassin aguerri John Wick pour quatre films. Cependant, alors que l’acteur a vieilli, le personnage, lui, est resté le même.

John Wick, un rôle phare pour Keanu Reeves

L’habile assassin John Wick, interprété par Keanu Reeves, a été un rôle sur mesure pour l’acteur, devenant l’un des points forts de sa carrière. Avec une carrière de quatre décennies, Reeves a brillé dans divers genres, allant de la comédie romantique à l’horreur, en passant par le drame. Cependant, ce sont ses films d’action, tels que The Matrix et John Wick, qui ont véritablement mis en valeur ses talents.

Le temps ne passe pas pour John Wick

Le premier film John Wick a été présenté en salles le 24 octobre 2014, alors que Keanu Reeves avait 50 ans. Le tournage a commencé en octobre 2013, un mois seulement après le 49ème anniversaire de l’acteur. Son personnage, John Wick, avait également 50 ans à la sortie du film, puisque l’acteur et le personnage partagent le même anniversaire. Cependant, alors que l’âge de l’acteur change avec le temps, celui de John Wick reste inchangé tout au long de la franchise.

Un âge de départ différent pour John Wick

John Wick est un personnage emblématique, porté par l’interprétation sans faille de Keanu Reeves, mais il devait être plus âgé. Le producteur de la franchise, Basil Iwanyk, a révélé dans son livre They Shouldn’t Have Killed His Dog que Wick devait avoir 75 ans. Malgré cette différence d’âge, Reeves a adoré le script. Finalement, John Wick n’a été ni de 35 ni de 75 ans, mais est resté à 50 ans tout au long des quatre films John Wick.