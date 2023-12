Pourquoi Winston appelle toujours John Wick “Jonathan” ?

Winston joue un rôle clé dans la franchise John Wick en tant qu'allié le plus fidèle de l'assassin, ce qui soulève des interrogations sur la profondeur de leur lien.

Dans l’univers des tueurs à gages de la franchise John Wick, Winston Scott, brillamment interprété par Ian McShane, tient une place de choix. Propriétaire du Continental Hotel de New York, ce havre de paix pour assassins et criminels, Winston est le seul à appeler le personnage de Keanu Reeves par le prénom de “Jonathan”.

Ce surnom, utilisé de manière exclusive et récurrente par Winston, laisse transparaître une relation particulière entre les deux personnages. Pourtant, ce prénom n’est pas le véritable nom de John Wick, qui est en réalité Jardani Jovonovich. Ce détail suggère que le terme “Jonathan” est plus qu’un simple prénom, il pourrait être un signe d’affection de la part de Winston.

Plusieurs fois, Winston enfreint les règles du Continental pour aider John Wick. Une preuve implacable de leur alliance indéfectible. Leur relation semble être plus profonde qu’une simple amitié ou un respect professionnel.

John Wick: Chapitre 4 alimente une théorie selon laquelle Winston serait le père de John Wick. En effet, malgré sa trahison apparente dans le troisième volet de la série, Winston démontre à nouveau sa loyauté envers “Jonathan”. En prononçant en russe “Au revoir, mon fils” devant la tombe de ce dernier, il semble confirmer cette hypothèse.

On en pense quoi ?

L’interprétation du personnage de Winston par Ian McShane apporte une profondeur et une complexité à la franchise John Wick. Le mystère autour de la relation entre Winston et “Jonathan” nous tient en haleine et nous invite à revoir les films avec un regard neuf. Cette théorie, si elle s’avère vraie, pourrait enrichir considérablement l’histoire de John Wick et de son univers.