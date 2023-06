L'abonnement Meta Quest+ offre deux jeux VR par mois. Comptez 8 $ par mois ou 60 $ par an.

Le modèle économique de l’abonnement est extrêmement viable pour les entreprises. D’une part, le public semble en être très friand et d’autre part, cela permet d’assurer des revenus relativement fixes aux sociétés. Ce qui est très important car toujours difficile à atteindre quand on est développeur ou éditeur de produits numériques. Aujourd’hui, un nouveau géant de la tech se lance : il s’agit de Meta, avec un abonnement pour la VR, évidemment.

Meta se lance à son tour dans les abonnements de jeux vidéo. Son PDG, Mark Zuckerberg, a annoncé le lancement de Meta Quest+, un abonnement qui offre aux utilisateurs l’accès aux “meilleurs jeux de la plateforme” pour 8 $ par mois ou 60 $ par an. Cette offre est disponible dès à présent sur les casques Quest 2 et Quest Pro. Elle le sera aussi, évidemment, sur le Quest 3, lorsque celui-ci sera commercialisé à l’automne prochain. Celles et ceux qui s’inscrivent à Meta Quest+ avant la fin du mois de juillet ne paieront que 1 $ pour leur premier mois.

Vous aurez alors accès à deux titres le premier jour de chaque mois. Les deux premiers jeux concernés sont le jeu de tir à la première personne Pistol Whip et Pixel Ripped 1995. En août, ce seront Walkabout Mini Golf et Mothergunship: Forge. Et comme avec le service PlayStation Plus Essentiel ou d’autres, vous conserverez l’accès à ces jeux tant que vous serez abonné(e). Si vous annulez Meta Quest+ et que vous vous réabonnez, vous récupèrerez l’accès aux jeux de votre période d’abonnement originale.

Meta s’est mis aux modèles d’abonnement qu’il n’y a que peu de temps. Outre Meta Quest+, le géant américain avait introduit cette année Meta Verified, un service de certification pour Facebook et Instagram. En plus d’obtenir une petite coche sur les plateformes de l’entreprise, l’abonnement offre une protection supplémentaire contre l’usurpation d’identité et “un accès direct au service client”.

Ce n’est cependant pas le seul service d’abonnement pour un casque de VR. HTC propose l’accès à des centaines de jeux, apps et vidéos VR via son service Viveport Infinity depuis 2019.