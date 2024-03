La saison 3 de Foundation accueille des acteurs de Game of Thrones, Succession et American Horror Story

La saison 3 de la série de science-fiction "Foundation" diffusée sur Apple TV accueille de nouveaux acteurs venus de Game of Thrones, Succession et American Horror Story. Qui seront-ils dans cette nouvelle saison ?

Un casting étoilé pour la saison 3 de Foundation

La troisième saison de la série de science-fiction Foundation, diffusée sur Apple TV+, s’annonce riche en surprises. En effet, des acteurs de Game of Thrones, Succession et American Horror Story ont rejoint le casting, rendant l’attente encore plus palpitante.

Des acteurs de renom rejoignent le casting

Selon Deadline, Cherry Jones, Pilou Asbæk, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Brandon P. Bell, Tómas Lemarquis, Yootha Wong-Loi-Sing et Leo Bill ont rejoint le casting de Foundation pour des rôles réguliers. Ces nouveaux venus seront en compagnie des acteurs déjà présents tels que Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey et Terrence Mann.

Des visages familiers

Les nouveaux acteurs de la troisième saison de Foundation ne sont pas inconnus du grand public. En effet, ils ont déjà brillé dans des rôles majeurs dans d’autres séries à succès. Par exemple, Cherry Jones a remporté un Emmy en 2020 pour son apparition dans Succession. De plus, Pilou Asbæk est surtout connu pour son rôle de Euron Greyjoy dans Game of Thrones et Cody Fern s’est distingué dans plusieurs saisons de American Horror Story.