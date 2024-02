La date de début de tournage pour la saison 3 de Foundation est enfin fixée

La production de la saison 3 de la série Foundation reprend après une pause due à des problèmes budgétaires et de production physique. Quelles surprises nous réserve cette nouvelle saison ?

Tl;dr La saison 3 de “Foundation” reprend sa production après un report.

La production reprendra le 6 mars en République Tchèque et en Pologne.

Alexander Siddig revient dans la saison 3 avec un rôle plus important.

La date de sortie de la saison 3 n’est pas encore confirmée.

La saison 3 de “Foundation” reprend du service

Après un report dû à des problèmes de budget et de production physique, la très attendue saison 3 de la série de science-fiction Foundation s’apprête à reprendre les tournages. Cette série, créée par David S. Goyer et Josh Friedman pour Apple TV+, est une adaptation des romans de Isaac Asimov et suit un groupe d’humains excommuniés qui se trouvent être le dernier espoir pour sauver un empire interstellaire connu sous le nom de Galactic Empire.

Retour en République Tchèque et en Pologne

Selon Deadline, la production de la saison 3 de Foundation reprendra le 6 mars en République Tchèque, dans la capitale Prague, ainsi qu’en Pologne. David S. Goyer, l’un des co-créateurs de la série, devrait rester impliqué en tant que producteur exécutif, mais ne dirigera plus les futurs épisodes de la saison 3 comme prévu initialement.

Quoi d’autre à prévoir pour la saison 3 ?

Après le suspense du final de la saison 2 de Foundation, qui a vu un bond temporel de 152 ans, les spectateurs sont impatients de découvrir la nouvelle saison. La série a été renouvelée pour une troisième saison en décembre 2023. Suite à cette annonce, il a été confirmé qu’Alexander Siddig, après son caméo dans la saison 1, ferait son retour au casting de Foundation dans un rôle différent et plus important.

Des changements de casting en perspective ?

Comme la saison 3 de Foundation reprendra plusieurs années après la fin de la saison 2, il est incertain que la série conserve les mêmes acteurs. Il est probable que des acteurs tels que Jared Harris et Leah Harvey ne reviennent pas dans la série, leurs personnages ayant respectivement disparu dans le sixième épisode de la saison 2 et dans le futur.

À l’heure actuelle, aucune date de sortie n’est confirmée pour la nouvelle saison en raison des retards de production. Cependant, il est rapporté qu’environ la moitié de la saison 3 avait été tournée avant les retards, donc avec la reprise du tournage, plus de nouvelles sur la saison 3 de Foundation devraient arriver prochainement.