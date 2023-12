La saison 3 de Foundation doit résoudre le grand mystère de Cleon

La deuxième saison de la série télévisée Foundation sur Apple TV+ a passé sous silence une révélation majeure concernant Cleon. De ce fait, la troisième saison, déjà confirmée, est attendue pour apporter des éclaircissements sur ce rebondissement crucial.

Tl;dr Le matériel génétique des clones Cleon dans Foundation a été modifié.

Cleon XIV est tué pour être un clone impur.

L’Empire pourrait être dans un pire état lors de la troisième saison de Foundation.

Un empire en déclin ?

Foundation, adaptation des œuvres d’Isaac Asimov en série télévisée pour Apple TV+, nous a offert deux saisons pleines de suspense et d’intrigues. Cependant, un mystère persiste : celui de la modification du matériel génétique des clones de l’Empire, les Cleon.

Le mystère des clones Cleon

La première saison de Foundation nous a révélé l’existence d’impuretés génétiques au sein de l’Empire. Cleon XIV, horrifié par cette découverte, s’enfuit du palais pour échapper à une exécution certaine. Malgré cela, son exil temporaire dévoile un soulèvement contre l’Empire. Mais qui aurait pu infiltrer une forteresse impériale et altérer le matériel génétique de Cleon I ?

La mort d’un clone

Finalement, Cleon XIV est tué par Demerzel pour ce qu’il est : un clone impur. Cette mesure radicale, bien que nécessaire pour préserver la pureté de l’Empire, s’avère futile lorsque l’on découvre que tous les clones souffrent du même mal.

La déchéance de l’Empire

Avec aucun coupable identifié et aucune solution pour stopper la dégradation de l’ADN original, l’Empire montre des signes de faiblesse. Les Cleon agissent de plus en plus irrationnellement, peut-être à cause de leurs altérations génétiques. La saison 3 de Foundation pourrait montrer l’instabilité de l’Empire quelques générations plus tard.