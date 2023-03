La proposition de la FCC pourrait permettre d’élargir l’accès des smartphones aux satellites

La FCC veut aider à l'adoption de la connexion satellite. L'agence américaine propose pour cela certaines nouvelles règles.

Le service de connexion satellite sur les smartphones est encore tout récent et la Federal Communications Commission (FCC) a décidé de l’aider à démarrer. Le régulateur américain propose aujourd’hui plusieurs règles qui rendraient plus facile aux opérateurs mobile et satellite de fournir une couverture dans les régions reculées et pas ou mal desservies. Avec ces nouveautés, les sociétés d’exploitation de satellites collaborant avec les opérateurs pourraient obtenir la permission de la FCC d’opérer sur certains spectres sous licence normalement réservés à des services basés au sol.

La FCC veut aider à l’adoption de la connexion satellite

Les opérateurs devraient cependant remplir certains critères pour être éligibles. Tout d’abord, ils devraient utiliser des satellites en orbite non géostationnaire et obtenir des baux des propriétaires des spectres terrestres pour une région donnée. Arès cela, ils pourraient offrir un service de connexion satellite même dans des zones où les téléphones portables sont totalement incapables de se connecter.

À l’heure actuelle, les appareils compatibles avec les connexions satellites sont très peu nombreux. Les Apple iPhone 14 peuvent utiliser les satellites pour envoyer des messages d’urgence. Qualcomm Snapdragon Satellite permet d’envoyer des messages texte, mais seulement aux smartphones Android utilisant un SoC Snapdragon et un modem X70. Un hardware qui n’arrivera cependant pas sur le marché avant le second semestre 2023. Les partenariats avec les opérateurs ne démarreront pas non plus avant que T-Mobile et SpaceX ne lancent leur collaboration basée sur Starlink. Les tests de ce dernier devraient démarrer très bientôt et, pour cette solution, cela devrait fonctionner tant pour les messages standard que certaines apps de messagerie.

L’agence américaine propose pour cela certaines nouvelles règles

Cette technologie dépend aussi de la position du smartphone – il faut avoir le satellite en ligne de mire – et la bande passante limitée des solutions existantes les rendent inutilisables dès lors que le besoin de transfert de données est important. Cependant, celles-ci vous permettent de joindre les secours en cas d’urgence ou d’avertir que vous êtes bien arrivé(e) sur votre bivouac au beau milieu de nulle part. Évidemment, à terme, les connexions satellite devraient être utiles pour tous les besoins.

La FCC cherche aujourd’hui à obtenir l’avis du public concernant l’intérêt de telles règles pour améliorer l’accès aux urgences et aux alertes d’urgence. L’agence explore aussi la possibilité d’appliquer ce cadre à d’autres besoins, d’autres régions et d’autres bandes de fréquences. Si ces propositions devaient être mises en place, cela simplifierait grandement l’entrée sur ce marché aux autres opérateurs. À suivre !