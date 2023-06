La première saison de Star Trek: Strange New Worlds est disponible gratuitement sur YouTube. De nombreuses autres séries sont aussi offertes en cadeau par Paramount+.

Les services de streaming proposent assez souvent un épisode ici ou là sur YouTube pour attirer de nouveaux abonnés. Ce qui est bien moins rare, par contre, c’est de voir apparaître une saison dans son intégralité. Et c’est justement ce que vient de faire Paramount+ en proposant toute la première saison de sa série acclamée par la critique, et par les fans, Star Trek: Strange New Worlds. Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube gratuitement. Cela représente tout de même dix heures de contenu pour les trekkies, dix heures de plaisir totalement gratuit.

Ce n’est pas une coïncidence si cette initiative survient à quelques jours du lancement de la saison tant appréciée de science-fiction, le 15 juin prochain, et qui promet des aventures spatiales toujours folles ainsi qu’un crossover très attendu avec la série Star Trek: Lower Decks. Cette saison annonce aussi davantage de Kirk et de Klingons, si vous aimez ces éléments cultes de la franchise, c’est tout bon !

Star Trek: Strange New Worlds est une préquelle à la série originale qui suit les aventures du capitaine de l’Enterprise Christopher Pike, son officier Spock, un nouvel officier de communications du nom de Nyota Uhura et le reste de l’équipage. La saison 1 a été très appréciée, tant par la critique que par le grand public, pour son “retour aux basiques”, rompant avec une vraie histoire en fil rouge pour proposer des épisodes indépendants.

De nombreuses autres séries sont aussi offertes en cadeau par Paramount+

Ce cadeau ne concerne pas que les fans de Star Trek. En effet, Paramount+ a aussi mis à disposition les premières saisons complètes de iCarly, Joe Pickett et Queen of the Universe. Il va sans dire qu’il ne s’agit là que d’un cadeau à durée limitée. Profitez-en tant que c’est possible. Et il vous faudra utiliser un VPN pour accéder aux contenus, mais vous commencez à avoir l’habitude, pas vrai ?