Star Trek: Strange New Worlds : des Klingons et Kirk dans le premier trailer de la saison 2

La saison 2 de Star Trek: Strange New Worlds s'offre un premier trailer, avec des Klingons et le Capitaine Kirk.

La série Star Trek: Picard s’est achevée cette semaine, mais cela ne veut pas dire que les trekkies du monde entier n’ont plus rien à se mettre sous la dent. En effet, les fans pourront bientôt plonger à corps perdu dans la deuxième saison de la très bien accueillie Star Trek: Strange New Worlds qui arrivera le 15 juin. Et pour faire patienter les accros, et entretenir la hype, Paramount+ propose aujourd’hui un premier vrai trailer.

Nous connaissions la date de lancement de cette deuxième saison depuis un certain temps, mais nous n’avions aucun trailer jusqu’à ce jour, ce qui pouvait être quelque peu étrange considérant que la série démarre dans moins de deux mois. Quoi qu’il en soit, le premier trailer donne un aperçu intéressant de ce à quoi sera occupé l’Enterprise en juin, et il y a vraiment de quoi se réjouir. Les spectateurs les plus attentionnés remarqueront le retour des Klingons dans leur style conventionnel. Adieu le redesign introduit dans Star Trek: Discovery ?

Le Capitaine Kirk est aussi très présent, incarné par le nouvel arrivant Paul Wesley. Kirk est apparu deux fois dans la première saison et il était grandement impliqué dans l’épisode final. Souvenez-vous, Strange New Worlds est une préquelle qui raconte les aventures de l’Enterprise avant le Capitaine Kirk, il s’agit donc là d’une version plus jeune du personnage.

La série montrera aussi des versions jeunes d’autres personnages emblématiques comme Spock et Uhura, ainsi que des personnages de moindre importance de la série Star Trek originale des années 1960, comme Christine Chapel et le Dr. M’benga. Strange New Worlds tente de capturer l’essence des anciennes séries Star Trek, avec un retour à la formule épisodique qui avait fait de la licence un tel succès en premier lieu.

Ces dernières semaines ont été importantes en ce qui concerne les annonces autour de Star Trek. Tout récemment, nous avons aussi eu l’annonce officielle d’un film avec Michelle Yeoh et le mois dernier, Paramount+ révélait une nouvelle série dont l’histoire se déroulera au sein de l’Académie Starfleet. Strange New Worlds a aussi déjà été renouvelée pour une troisième saison. Prospérité.