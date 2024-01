La NSA avoue acheter les données de navigation des Américains sans mandat auprès des courtiers

Le directeur de l'agence a confirmé cette pratique dans une lettre adressée au sénateur Ron Wyden.

Tl;dr La NSA achète les données de navigation web des Américains sans mandat.

La NSA acquiert des informations pour des raisons de sécurité nationale.

La NSA nie utiliser des données de localisation des États-Unis sans ordre judiciaire.

Le sénateur Wyden qualifie cette pratique d’illégale et appelle à un changement.

La NSA et la collection de données : Une pratique sous examen

Acquisition de données sans mandat par la NSA

Le directeur de l‘Agence de Sécurité Nationale (NSA) a confirmé que l’agence acquiert les données de navigation web des citoyens américains, en passant par des courtiers, et ce, sans obtenir préalablement de mandats. Ce fait a été révélé par Paul Nakasone, actuel Directeur de la NSA, dans une lettre datée du 11 décembre, adressée au sénateur Ron Wyden (D-OR).

Utilisation justifiée ou non ?

Nakasone a défendu l’action de la NSA, arguant que ces informations sont recueillies pour des buts précis : renseignement étranger, cybersécurité et d’autres objectifs autorisés. “Cela peut inclure des informations associées à des appareils électroniques utilisés à l’extérieur et, dans certains cas, à l’intérieur des États-Unis”, a-t-il expliqué. Toutefois, il a nié que la NSA acquière et utilise des données de localisation provenant de téléphones connus pour être utilisés aux États-Unis, avec ou sans ordre judiciaire.

Un problème de consentement et de loi

Le sénateur Wyden a qualifié la pratique de la NSA d’illégale, soulignant que ces données peuvent révéler des informations sensibles sur les citoyens américains, comme leurs appels à des lignes d’urgence pour victimes de violence domestique ou de suicide. Il a appelé Avril Haines, le directeur du renseignement national, à ordonner aux agences de renseignement américaines de cesser d’acheter les données privées des Américains sans leur consentement.