La NSA a un tout nouveau centre de sécurité pour la défense contre l'IA. Son objectif est de protéger la sécurité nationale face à la menace de l'IA, d'où qu'elle vienne.

La National Security Agency (NSA) a ouvert un nouveau centre de sécurité dédiée à l’intelligence artificielle (IA). Cette initiative survietn après la volonté annoncée du gouvernement américain de se reposer davantage sur l’IA, multipliant les algorithmes dans les systèmes de défense et de renseignement. Le centre de sécurité œuvrera à protéger ces systèmes du vol et du sabotage, en plus de protéger le pays des menaces extérieures autour de l’IA.

C’est le directeur sortant, le Général Paul Nakasone, qui a annoncé cette initiative. Cette division opèrera sous l’ombrelle du Cybersecurity Collaboration Center existant. Cette entité travaille avec des partenaires internationaux et du privé pour protéger les États-Unis de cyberattaques provenant de Chine, de Russie et d’autres pays menant régulièrement des campagnes malveillantes.

Par exemple, l’agence a publié un avertissement récemment suggérant que des hackers chinois ciblent le gouvernement, mais aussi des groupes industriels et des infrastructures de télécommunications via un firmware de routeur piraté. Il y a aussi, toujours, la crainte d’interférences dans les élections, bien que Paul Nakasone indique qu’il n’y ait, à ce stade, aucune preuve que la Russie ou la Chine tente d’influencer les élections présidentielles américaines 2024. Quoi qu’il en soit, ce fut un vrai problème par le passé, et ce, avant la prolifération rapide d’algorithmes IA comme le chatbot IA de la CIA annoncé tout récemment.

Si l’IA menace réellement de renforcer les capacités de ces acteurs malveillantes, le gouvernement américain entend bien utiliser cette nouvelle division de sécurité pour rester dans la course. La NSA a décidé de mettre en place cette unité après avoir réalisé une étude qui concluait que des modèles IA mal sécurisés représentent un danger significatif pour la sécurité nationale. Et la multiplication des technologies d’IA générative, lesquelles, comme le précise la NSA, peuvent faire le bien comme le mal, n’arrange rien.

Paul Nakasone explique que l’organisation deviendra “le point focal de la NSA pour l’utilisation de toutes les informations de renseignement extérieures, contribuant à la mise en place de bonnes pratiques, de principes, d’évaluations, de méthodologies et de cadres de gestion du risque”, tant pour la sécurité de l’IA que pour un développement et une adoption sécurisés de l’intelligence artificielle au sein de “[leurs] systèmes de sécurité nationale et [leur] base de défense industrielle.” Pour ce faire, le groupe travaillera main dans la main avec des leaders de l’industrie, des laboratoires scientifiques, des institutions académiques, des partenaires internationaux et, bien évidemment, le Département de la Défense.

Paul Nakasone laissera bientôt son poste à la NSA et à la US Cyber Command. C’est son actuel adjoint, le Lieutenant Général de l’Air Force Timothy Haugh, qui le remplacera. Paul Nakasone est en poste depuis 2018 et son mandat aura été un succès.