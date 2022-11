BattleH4ck : une nouvelle façon d’appréhender la cybersécurité avec le jeu vidéo

Seela, la plateforme d'e-learning en cybersécurité du groupe Pr0ph3cy, propose un entraînement à la cybersécurité offensive et défensive via des challenges en solo ou en équipe grâce à BattleH4ck.

Développé par les experts de Seela, BattleH4ck se base sur l’expérience utilisateur et met en lumière la montée en compétences de chaque joueur. À travers les exercices, créés dans un large panel de thème “cyber”, chaque participant peut suivre sa progression et s’il le souhaite, la partager avec ses pairs. Les exercices sont renouvelés tous les trois mois pour garantir une montée en compétences constante. En plus de permettre aux joueurs de se prévaloir des cyberattaques, BattleH4ck s’aligne par ailleurs avec les formations en cybersécurité proposées par la plateforme d’e-learning en cybersécurité.

Repousser les limites de l’apprentissage sur la cybersécurité avec BattleH4ck

Pour faire face à la pénurie de talents en cybersécurité, BattleH4ck comprend également une fonctionnalité de mise en ligne dédiée aux fiches de poste à pourvoir. Les entreprises en recherche de talents ont la possibilité de publier directement leurs fiches de poste sur la plateforme. Ainsi, les recruteurs peuvent choisir de montrer l’offre à des joueurs plus ou moins expérimentés en fonction du nombre de points gagnés sur BattleH4ck. Plusieurs abonnements sont proposés, notamment une formule à 10 euros par mois pour le jeu seul ou 55 euros par mois pour le jeu et l’accès aux formations Seela. Les abonnés aux formations Seela bénéficient automatiquement et gratuitement à un accès à BattleH4ck.

Arthur Bataille, fondateur et CEO du groupe Pr0ph3cy, déclare :

Les outils numériques sont le talon d’Achille de toute entreprise du 21ème siècle. Avec un nombre historiquement haut de cyberattaques en France, nous constatons une réelle prise de conscience des dirigeants. Cette nouvelle plateforme nous aide à nourrir de façon ludique le vivier des talents en cybersécurité français. BattleH4ck est à l’aube de rassembler la plus grande communauté d’experts apprenants en cybersécurité en France.