La nouvelle innovation Mercedes vient brider les performances derrière un paywall

Tesla n’est pas la seule marque automobile à vous faire payer davantage pour débloquer les capacités existantes de votre voiture. Comme The Verge le rapporte, Mercedes a introduit un abonnement à 1 200 $ par an baptisé “Acceleration Increase” (“Augmentation de l’accélération”) qui, comme son nom l’indique, permet d’améliorer les performances des EQE et EQS dans leur version standard et SUV. Payez la somme demandée et le 0 à 60 miles par heure s’améliorera de 0,8 à 1 seconde grâce à une plus grosse puissance moteur en sortie et un couple augmenté.

Mercedes explique qu’il s’agit uniquement d’une modification logicielle. Autrement dit, vous payez pour pouvoir profiter de performances que votre voiture peut déjà gérer. Et bien que vous en tiriez davantage que les sièges chauffants à 18 $ par mois de BMW, c’est une initiative assez étrange pour des voitures déjà onéreuses et qui ont des modèles plus rapides qui n’ont besoin que d’un paiement à l’achat. Pourquoi acheter une EQS 450 avec l’option accélération en paiement récurrent quand une EQS 580 sera plus rapide et avec davantage d’options ?

Le constructeur allemand n’est pas le seul à faire payer de tels extras pour gagner en performances. Tesla demande depuis longtemps à ses clients de débourser davantage pour profiter des aides à la conduite les plus évoluées. Pendant un temps, la marque a aussi fait payer un extra aux acheteurs de Model S pour débloquer la pleine capacité de la batterie. Et si vous vous intéressez davantage aux deux roues, Zero demande presque 1 800 $ pour obtenir la pleine puissance de la 2022 SR. La différence, bien sûr, c’est que ce sont là des achats uniques alors que Mercedes veut vous faire payer pendant toute la durée de vie de la voiture.

La stratégie en place ici est claire. L’industrie de la tech avance vers un monde de services via abonnement. Mercedes espère pouvoir tirer des revenus de la part des clients qui pourraient, autrement, ne pas dépenser lors de l’achat initial. “Acceleration Increase” est bien plus lucratif que les mises à jour périodiques de navigation et la maintenance. Contrairement à ces derniers, il n’y a aucun coût récurrent qui pourrait aider à justifier l’existence de cette option.