La NASA transmet sur Terre une vidéo d’un chat nommé Taters depuis l’espace lointain

La vidéo de test en ultra-haute définition a été envoyée depuis le vaisseau spatial Psyche alors qu'il se trouvait à 19 millions de miles de distance.

Tl;dr NASA a réussi à diffuser une vidéo UHD de l’espace à la Terre via laser.

La vidéo, un clip de 15 secondes, a voyagé 19 millions de miles.

Il a fallu 101 secondes pour que le signal atteigne la Terre.

La vitesse de transmission a dépassé celle de nombreuses connexions internet.

Une prouesse technologique signée NASA

Dans un exemple stupéfiant des nouvelles capacités de communication laser, la NASA a réussi un exploit plutôt inhabituel. Une vidéo ultra-haute définition (UHD) a été transmise de l’espace à la Terre, parcourant une distance impressionnante de 19 millions de miles.

L’odyssée spatiale d’une vidéo de chat

Et vous seriez surpris de savoir que le contenu de cette vidéo historique est assez anodin. Il s’agit d’un clip de 15 secondes montrant un chat orange nommé Taters, gambadant après un pointeur laser. Cette scène familière a donc fait un voyage épique, depuis le vaisseau spatial Psyche de la NASA jusqu’à la Terre.

La vitesse de la lumière a battu la vitesse de l’internet

Le signal de cette vidéo, diffusé le 11 décembre, a atteint la Terre en 101 secondes depuis l’emplacement de Psyche à ce moment, qui était environ 80 fois plus éloigné que la distance entre la Terre et la lune. Ryan Rogalin, responsable de l’électronique de réception pour le projet au Laboratoire de propulsion à réaction de la NASA, a fait une révélation étonnante : malgré la transmission à partir de millions de miles, la vidéo a été envoyée plus rapidement que la plupart des connexions internet haut débit.