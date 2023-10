Cette nuit, la NASA va lancer une fusée pour aller étudier une supernova vieille de 20 000 ans. Les Dentelles du Cygne ont beaucoup à nous apprendre sur la formation de nos galaxies.

Une fusée équipée d’instruments spéciaux pour l’imagerie et la spectroscopie va effectuer un bref voyage dans l’Espace pour tenter de récupérer un maximum de données sur un rémanent de supernova dans la constellation du Cygne. Sa cible, un nuage massif de poussières et de gaz connu sous le nom de nébuleuse du Voile, la partie visible des Dentelles du Cygne, a été créé après l’explosion d’une étoile qui a eu lieu il y a environ 20 000 ans et qui continue de croître.

Cette nuit, la NASA va lancer une fusée pour aller étudier une supernova vieille de 20 000 ans

La NASA procèdera au lancement de sa mission à 4 h 35, heure française, ce lundi 30 octobre, depuis le White Sands Missile Range au Nouveau-Mexique. L’instrument Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment (INFUSE) observera la nébuleuse du Voile pendant seulement quelques minutes, capturant la lumière dans l’ultraviolet pour mettre en évidence des gaz atteignant des températures comprises entre 50 000 et 300 000°C. Elle devrait évoluer à une altitude d’environ 240 km avant de redescendre, en parachute, sur Terre.

Les Dentelles du Cygne sont localisées à environ 2 600 années-lumière, elles ont été formées suite à l’effondrement d’une étoile qui aurait été 20 fois plus grosse que notre Soleil. Dans la mesure où les conséquences de cet événement sont toujours en cours, avec le nuage qui s’étend à la vitesse folle de 1,5 million de kilomètres par heure, c’est une bonne candidate pour étudier comment les supernovae affectent la formation de nouveaux systèmes solaires. “Les supernovae comme celle qui a créé les Dentelles du Cygne ont un énorme impact sur la formation des galaxies”, expliquait Brian Fleming, chercheur principal de la mission INFUSE.

Les Dentelles du Cygne ont beaucoup à nous apprendre sur la formation de nos galaxies

“INFUSE observera comment la supernova injecte de l’énergie dans la Voie Lactée en attrapant la lumière émise alors que l’onde s’écrase dans des poches de gaz froids qui flottent autour de la galaxie”, précisait Brian Fleming. Une fois que INFUSE sera de retour sur la ferme et que ses données auront été récupérées, l’équipe envisage de tout préparer pour lancer une nouvelle mission similaire.