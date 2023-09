Après avoir atterri sur la Lune, l'Inde lance un vaisseau pour étudier le Soleil. Le pays a de grandes ambitions pour l'Espace.

Le Premier Ministre de l’Inde Narendra Modi veut poursuivre dans le spatial. Et les efforts de l’Indian Space Research Organisation montrent que le pays est très sérieux sur le sujet. Une semaine seulement après que Chandrayaan-3 a atterri sur la Lune, l’agence spatiale du pays a déjà lancé une fusée transportant à son bord Aditya-L1, la première mission indienne dédiée à l’observation du Soleil.

Après avoir atterri sur la Lune, l’Inde lance un vaisseau pour étudier le Soleil

Aditya-L1 va parcourir 1,5 million de kilomètres sur quatre mois jusqu’à atteindre le point de Lagrange L1 entre le Soleil et notre planète. Un point de Lagrange est un endroit où, avec deux corps massifs en orbite circulaire, un troisième corps, de masse négligeable, resterait immobile par rapport aux deux autres, cela permet de minimiser la consommation de carburant. Le vaisseau restera en orbite pour collecter des données qui, selon les scientifiques, pourraient aider à comprendre pourquoi la couronne solaire est plus chaude que sa surface.

Les experts espèrent aussi que cette mission fournisse des informations concernant la manière dont les radiations et les autres phénomènes solaires affectent les systèmes de communication et satellites, ainsi que les réseaux électriques. En comprenant ces effets, les sociétés et agences spatiales peuvent mieux protéger les satellites en orbite. Si les scientifiques pouvaient prédire les éjections de masse coronale, par exemple, ils pourraient alerter les opérateurs pour que ceux-ci coupent l’alimentation de leurs satellites avant que le phénomène n’ait lieu. Par ailleurs, les scientifiques espèrent que Aditya-L1 puisse expliquer le comportement des vents solaires et comment l’activité du Soleil peut influencer le climat de la Terre sur le long terme.

Le pays a de grandes ambitions pour l’Espace

Sankar Subramanian, scientifique en chef de la mission, expliquait : “Nous nous sommes assurés d’avoir un jeu de données absolument unique qui ne soit pas disponible actuellement avec aucune autre mission. Cela nous permettra de comprendre le Soleil, sa dynamique ainsi que son héliosphère intérieure, qui est un élément important pour les technologies actuelles, ainsi que pour différents aspects de la météorologie spatiale.”

L’Inde a déjà planifié plusieurs autres missions pour les années à venir. Le pays travaille avec le Japon pour envoyer un atterrisseur et un rover non habités explorer la région du pôle sud de la Lune en 2025. L’année prochaine, il lancera des appareils en orbite autour de Mars et Venus.