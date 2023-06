Fort Solis : un thriller psychologique de science-fiction sur Mars

Fallen Leaf met l'accent sur la narration et l'immersion avec Fort Solis.

Dans Fort Solis, les joueurs incarnent l’ingénieur Jack Leary, qui passe la nuit la plus longue de sa vie sur une base minière isolée de la planète Mars. À leur rythme, ils exploreront la station de Fort Solis, recueilleront des indices dans ses bunkers, ses laboratoires, ses quartiers d’équipage et sa surface dure et orageuse afin de comprendre le destin énigmatique de ses habitants. Au fur et à mesure que la nuit s’allonge, les événements s’intensifient, deviennent incontrôlables et le mystère sur ce qui se passe réellement s’épaissit…

Un trailer pour Fort Solis

James Tinsdale, game director chez Fallen Leaf, a déclaré :

Avec Fort Solis, nous voulions créer un récit de science-fiction classique et intense que les joueurs sont libres de reconstituer à leur propre rythme. Pour nous, l’immersion était le facteur clé, et nous sommes très fiers du travail accompli par notre équipe et nos collaborateurs pour donner vie à Fort Solis.

Fort Solis sortira le 22 août prochain sur PS5 ainsi que sur PC et Mac via Steam et l’Epic Games Store. Composé de quatre chapitres, Fort Solis peut être parcouru en une seule session intense, ou chapitre par chapitre, comme une série télévisée sur Netflix. A noter que le casting est composé de Roger Clark, Troy Baker et Julia Brown.