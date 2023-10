Ce jeudi, la mission Psyche de la NASA décollera pour aller étudier un astéroïde riche en métaux. Une mission importante pour l'agence américaine, et ce, pour deux raisons.

Savoir précisément à quoi ressemble le cœur de notre planète n’est pas une mince affaire, loin de là. La NASA s’apprête à lancer une nouvelle mission pour tenter de répondre à la question. Une mission pour aller étudier un astéroïde constitué, en grande partie, de fer et de nickel. Cet astéroïde riche en métaux, baptisé 16 Psyche, aurait pu être, il y a fort longtemps, une véritable planète. Il s’agit là de la première mission de l’agence spatiale américaine pour étudier un astéroïde qui contient davantage de métal que de roche ou de glace.

Le lancement de la mission Psyche est prévu pour ce jeudi, à 16 h 16, heure française. Le vaisseau sera lancé d’une fusée SpaceX Falcon Heavy qui décollera du Centre Spatial Kennedy, en Floride. Ce sera d’ailleurs la première de nombreuses missions scientifiques de la NASA dans laquelle la charge principale sera lancée sur l’une de ces fusées. Si vous êtes intéressé(e), vous pourrez suivre l’événement en direct dans la diffusion ci-dessous.

Le vaisseau Psyche fait la taille d’un petit van. Dès qu’il aura atteint l’astéroïde, il commencera à transmettre des images de 16 Psyche sur la Terre. Il est équipé d’un magnétomètre, un spectromètre à rayons gamma et neutrons et un imageur multispectre pour étudier l’astéroïde. Il passera environ deux annés à prendre des photos, cartographier la surface de l’objet et collecter des données pour tenter de mieux comprendre la composition de 16 Psyche.

Le vaisseau, doté d’une propulsion électrique solaire, devrait atteindre 16 Psyche, qui se trouve dans la ceinture d’astéroïdes principale entre Mars et Jupiter, en juillet 2029. Si la NASA avait été prête pour lancer cette mission l’année dernière, comme c’était initialement prévu, elle aurait pu atteindre l’astéroïde en 2026.

Une mission importante pour l’agence américaine, et ce, pour deux raisons

La NASA croit savoir que 16 Psyche, large de 280 km, pourrait, en vérité, ne pas être le cœur exposé d’un planétésimal, le petit corps solide à l’origine d’une planète. L’agence indique que cela pourrait à la place n’être qu’une “pièce restante d’un corps riche en fer totalement différent formé depuis un matériau riche en métal ailleurs dans le système solaire.”

Le vaisseau aura par ailleurs une autre mission. Il servira à tester la nouvelle technologie de communications laser du JPL de la NASA baptisée Deep Space Optical Communications. Cette dernière devrait permettre de transférer des données et des images au moins dix fois plus rapidement que les systèmes conventionnels. L’expérimentation doit tester les capacités du système dans les transmissions au-delà de la Lune. Cependant, cette technologie ne sera pas utilisée pour renvoyer les missions de la donnée Psyche.