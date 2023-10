La NASA révèlera le contenu récupéré par OSIRIS-REx sur l'astéroïde Bennu ce mercredi. Une annonce qui devrait être très intéressante.

La NASA a annoncé tout récemment qu’elle allait donner un aperçu au grand public de l’échantillon qui a été ramené sur Terre par son vaisseau OSIRIS-REx. L’événement aura lieu la semaine prochaine, mercredi 11 octobre, à partir de 17 h, heure française, pour être précis. La capsule contenant roche et poussière prélevée à la surface de l’astéroïde Bennu avait touché la terre ferme sur un site d’entraînement du Département de la Défense dans le désert de l’Utah le 24 septembre dernier, et les scientifiques travaillent depuis lors à réaliser leurs premières analyses.

OSIRIS-REx avait récupéré son échantillon sur Bennu en 2020 et passé les dix-huit mois suivants à observer l’astéroïde à bonne altitude, avant d’entamer son voyage retour vers notre Planète bleue en mai 2021. Après son atterrissage le mois dernier, la capsule fut ramenée à Houston, au Texas, pour être ouverte dans le Johnson Space Center de la NASA. OSIRIS-REx, de son côté, est toujours dans l’Espace, se dirigeant désormais vers un astéroïde baptisé Apophis pour une nouvelle mission répondant au nom d’OSIRIS-APEX.

L’astéroïde Bennu serait vieux de plus de 4,5 milliards d’années, ce qui signifie que les matériaux qui le composent pourraient contenir des indices importants sur la formation de notre système solaire et la manière dont les blocs de construction de la vie ont pu se retrouver sur Terre. Et, pour le plus grand bonheur des scientifiques, la mission est parvenue à capturer davantage de matériaux que prévu. “Le ‘problème’, maintenant, ce qu’il y a tellement de matière qu’il nous faut plus longtemps que prévu pour tout récupérer”, déclarait Christopher Sneadr, responsable adjoint de la collecte d’OSIRIS-REx pour la NASA. Rendez-vous mercredi pour tout savoir de ces échantillons de la plus haute importance pour notre compréhension de l’Espace.

In four days, we will be revealing the sample from asteroid Bennu collected from the #OsirisRex mission.

Tune in to our live broadcast starting at 11 am ET on Wednesday, Oct. 11. pic.twitter.com/pqZhDie3HK

— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) October 6, 2023